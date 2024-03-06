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        Denizli'de 45 bin ton kapasiteli lisanslı deponun ilk etabı açıldı

        Denizli ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı deponun ilk etabı açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:35 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:13
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        Denizli'de 45 bin ton kapasiteli lisanslı deponun ilk etabı açıldı
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        Denizli ve çevre illerdeki üreticilerin hububat ürünlerinin sağlıklı koşullarda saklanarak değerinde pazarlanabilmesine olanak sağlayacak lisanslı deponun ilk etabı açıldı.

        Denizli Ticaret Borsası (DTB) ve Denizli Büyükşehir Belediyesi girişimleriyle Tavas ilçesi Sarıabat Mahallesi'ndeki 70 dönümlük araziye inşa edilen toplam 45 bin ton kapasiteli lisanslı deponun, 25 bin tonluk bölümünün açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Faik Yavuz, merkezde bağımsız kalite sınıflandırma laboratuvarı, hububat depolama siloları, yaş mısır kurutma ve tohum eleme tesisinin yer aldığını söyledi.

        Lisanslı depoların, kamu ve özel sektörün ortak bir amaçla bir araya geldiği, aynı vizyonu paylaştığı somut ve güzel bir örnek olduğunu anlatan Yavuz, tarımsal ürün piyasalarının oluşabilmesi için bu tesislere ihtiyacın olduğunu ifade etti.

        Yavuz, bu depolara olan güvenin arttığını vurgulayarak, "Önümüzdeki dönemde bir kuraklık bekliyoruz dünyada. Dünyada bir küresel ısınma var. Bu küresel ısınmanın neticesinde tarımsal üretimde bir düşüş olacak. Onun için bizim önümüzdeki dönemde tarım sektörüne çok büyük ağırlık vermemiz lazım. Bu tip depolara sahip olmamız lazım." dedi.

        DTB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili ise tesisin hayırlı olmasını dileyerek, "Buğday, mısır, arpa, ay çekirdeği üreten çiftçilerimize ayrıca ticareti yapan tüccarlarımıza sesleniyorum. İlimizin tarımının, ticaretinin gelişmesi, depolardaki ürün kayıplarının önlenmesi, arz talep dengesinin sağlanması, fiyat istikrarı için üretici ve tüccarlarımızı lisanslı depoculuk sistemine davet ediyorum." dedi.

        Açılışa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli milletvekilleri Şahin Tin ve Nilgün Ök de katıldı.

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