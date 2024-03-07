Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizli'de terazi ile oynayarak hile yaptıkları suçlamasıyla 3 kişi yakalandı

        Denizli'nin Güney ilçesinde terazi ile oynayarak zeytinyağı alımı sırasında hile yaptıkları suçlamasıyla 3 kişiye idari işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:45 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizli'de terazi ile oynayarak hile yaptıkları suçlamasıyla 3 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Denizli'nin Güney ilçesinde terazi ile oynayarak zeytinyağı alımı sırasında hile yaptıkları suçlamasıyla 3 kişiye idari işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 Mart'ta 3 şüphelinin zeytinyağı almak için araçları ile ilçeye geldikleri, müştekiden 16 kilogram ağırlığında 2 bidon olmak üzere toplam 32 kilogram olarak zeytinyağı alarak parasını ödedikleri belirtildi.

        Alınan zeytinyağlarının tartıldığı terazinin ayarlarıyla oynandığı, alınan zeytinyağının aslında 96 kilogram olduğu ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

        Yakalanan 3 şüpheliye tartıda hile yaparak dolandırıcılık, trafik yönünden yetki belgesiz araç kullanma suçlamalarıyla idari işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Aralarındaki son diyaloğu anlattı
        Aralarındaki son diyaloğu anlattı
        Altında yeni rekor
        Altında yeni rekor
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        Van'da emniyetin tek kadın süvarisi
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        BM raporunda Türkiye için 'metamfetamin' alarmı!
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!

        Benzer Haberler

        Denizlispor zinciri kırdı
        Denizlispor zinciri kırdı
        Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği, Denizli'de yapıldı
        Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği, Denizli'de yapıldı
        Hastane kafeteryasında 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 3 tutuklama
        Hastane kafeteryasında 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 3 tutuklama
        Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tut...
        Denizli'de hastane kafeteryasındaki silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tut...
        Denizli'de 45 bin ton kapasiteli lisanslı deponun ilk etabı açıldı
        Denizli'de 45 bin ton kapasiteli lisanslı deponun ilk etabı açıldı
        Denizli'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü
        Denizli'de asansör boşluğuna düşen işçi öldü