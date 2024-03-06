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        Hastane kafeteryasında 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 3 tutuklama

        DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesindeki kafeteryada oturanlara yönelik 2 kişinin silahlı saldırısında 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:40 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:45
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        Hastane kafeteryasında 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda 3 tutuklama
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        DENİZLİ'de, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesindeki kafeteryada oturanlara yönelik 2 kişinin silahlı saldırısında 7 kişinin yaralanmasıyla ilgili operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden tetikçiler Mustafa Batit (24) ve Mustafa Alagöz (20) ile muhbir olduğu belirlenen Şefikcan Uyumaz (21), tutuklandı. Diğer 2 şüpheliden azmettirici olduğu ileri sürülen Orhan K. ile otomobili kullanan Ali A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olay, 1 Mart'ta Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin giriş katındaki kafeteryada meydana geldi. Eğlence mekanı işleten Ahmet K. ile yanında çalışanlar Kemal Ş., Ahmet Can Y., Şefikcan Uyumaz, İsmail Ö. ve Hasan Hüseyin Ç. birlikte oturdukları sırada kimliği belirsiz 2 kişi tabancalarla saldırı düzenledi. Olayın ardından hastane bahçesinde panik yaşandı, vatandaşlar etrafa kaçıştı. Saldırganlar kaçarken, yaralanan 7 kişi, hastanede tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 16 boş kovan buldu.

        ÖZEL EKİP KURULDU

        Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Deneyimli polislerden oluşturulan ekip, saldırganların kimliğini belirledi. Olayı azmettiren kişi de tespit edildi. Şüpheliler Mustafa Alagöz, Mustafa Batit, Ali A. (25), Orhan K. (41) ve Şefikcan Uyumaz, operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mustafa Alagöz ile Mustafa Batit'in ifadelerinde silahlı saldırıyı kendilerinin yaptığını, olayı azmettirenin Orhan K. olduğunu söyledi. Diğer şüpheliler ise kendilerine yöneltilen suçlamayı kabul etmedi.

        MUHBİR DE YARALANMIŞ

        Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışmasında, silahlı saldırıda yaralananlardan biri olan Şefikcan Uyumaz'ın muhbirlik yaptığı da ortaya çıktı. Eğlence mekanı işleten Ahmet K.'nin yanında çalışan Uyumaz'ın, olayı azmettirdiği ileri sürülen Orhan K.'ye nerede ve ne zaman bulunacaklarını ve yanlarında silah olup, olmadığını haber verdiği belirlendi. Şefikcan Uyumaz'ın olay günü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi kafeteryasında olduklarını haber verdiği, ancak tam olarak saldırının ne zaman olacağını bilmediği için kafeteryada bulunduğundan, karnına isabet eden kurşunla yaralandığını ortaya çıktı. Olayda tetikçilik yapan Mustafa Alagöz ile Mustafa Batit'in kaçtıkları otomobili kullanan Ali A., olayı azmettirdiği ileri sürülen Orhan K. ve muhbirlik yapan Şefikcan Uyumaz, polisteki sorgularının ardından 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Kasten yaralama' suçlarından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

        Mustafa Batit, Mustafa Alagöz ve Şefikcan Uyumaz, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer 2 şüpheliden azmettirici olduğu ileri sürülen Orhan K. ile otomobili kullanan Ali A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca yaralılardan 6'sı taburcu edilirken, durumu ağır olan Ahmet K.'nin ise tedavisinin sürdüğü bildirildi.

        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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