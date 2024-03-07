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        Denizlispor zinciri kırdı

        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 maçlık galibiyet hasreti ve 4 haftalık yenilgi serisini deplasmanda zirve mücadelesindeki güçlü rakibi Iğdır FK'yı 3-1 yenerek sonlandıran düşme hattındaki Denizlispor, erken pes etmeyerek yarışa tutundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 12:13 Güncelleme: 07.03.2024 - 12:15
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        Denizlispor zinciri kırdı
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        TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 maçlık galibiyet hasreti ve 4 haftalık yenilgi serisini deplasmanda zirve mücadelesindeki güçlü rakibi Iğdır FK'yı 3-1 yenerek sonlandıran düşme hattındaki Denizlispor, erken pes etmeyerek yarışa tutundu. Ligin en yüksek bütçeli takımı olan rakibini Oktay ve yıldızı Bekir Turaç'ın (2) golleriyle rahat geçip sürpriz yapan Denizlispor, ikinci yarıda ilk kez kazanırken, bitime 8 maç kala kurtuluş barajıyla arasındaki puan farkını da 4'e düşürdü.

        Camiaya yeniden umut aşılayan Denizlisporlu futbolcular 90 dakikanın bitiminin ardından büyük sevinç yaşadı. Transfer yasağı yüzünden 3 sezondur takımı takviye edememesi ve genç ağırlıklı kadrosu olmasına rağmen yarışta erken havlu atmayan Denizlispor, 24 puanla 18'inci sırada yer alıyor. Toplam 4 takımın düşeceği ligde barajın hemen üzerinde 15'inci durumda olan Sarıyer'in ise 28 puanı var. Denizli ligde bu hafta Somaspor'la iç sahada, ardından Menemen FK'yla deplasmanda karşılaştıktan sonra Sarıyer'i konuk edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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