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        Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği, Denizli'de yapıldı

        Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği, Denizli'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:51 Güncelleme: 06.03.2024 - 18:52
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        Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği, Denizli'de yapıldı
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        Okul Sporları Yıldızlar Judo Türkiye Birinciliği, Denizli'de gerçekleştirildi.

        Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'ndaki turnuvaya, 62 ilden 410 sporcu katıldı.

        Organizasyonda kızlar 32 kiloda Sinem Uluçay, 36 kiloda Sema Nur Yüksel, 40 kiloda Yağmur İpek Akçay, 44 kiloda Pakize Gül Duran, 48 kiloda Ece Doğruyol, 52 kiloda Betül Yılmaz, 57 kiloda Ceren Akay, 63 kiloda Büşra Karataş, artı 63 kiloda ise Hira Kılkış birinci oldu.

        Erkeklerde de 34 kiloda Tufan Kurt, 38 kiloda Kerem Çebi, 42 kiloda Mehmet Talha Karagüdekoğlu, 46 kiloda Çınar Demirezen, 50 kiloda Hüseyin Alperen Döndar, 55 kiloda Yiğit Erdal Günuğur, 60 kiloda Emirhan Ekmekçi, 66 kiloda Yusuf Taha Çelik, artı 66 kiloda Ahmet Enes Aydın birincilik elde etti.

        Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Deniz Şilli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası öncesi sporcuların ve antrenörlerin rakiplerini tanımaları için önemli olduğunu belirterek, "Türkiye Şampiyonası sonrası ise burada derece elde sporcularımızdan milli takımımıza en iyi şekilde oyuncu seçiyoruz. Seçilen oyuncular milli takımlar bazında Avrupa ve Balkan kupalarında yarışacak." dedi.

        Turnuvaya Ankara'dan katılan ve 52 kiloda ikinci olan 13 yaşında Ceylin Şimşek, cimnastikle başladığı sporda daha sonra judoya geçtiğini dile getirerek, "Asıl hedefim olimpiyatlarda ve Avrupa'da derece yapmak, hatta birinci olmak." ifadelerini kullandı.

        Türkiye şampiyonalarının daha önemli olduğunu anlatan Ceylin Şimşek, "Ben olimpiyatlarda derece yaptığımı hayal ederek motive oluyorum. Bunun işe yaradığını düşünüyorum. Her sporcu gibi kendi ülkemi dünyada, Avrupa'da ve olimpiyatlarda temsil etmek ve İstiklal Marşı'nı okutmak istiyorum." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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