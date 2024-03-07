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        Aydem Plus'a 'Enerji ve İnovasyon Alanında Yatırımlarıyla Öne Çıkan Şirket' ödülü

        AYDEM Enerji'nin şirketi Aydem Plus, İzmir'de düzenlenen Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji (EGE YİGİT) Ödülleri töreninde 'Enerji ve İnovasyon Alanında Yatırımlarıyla Öne Çıkan Şirket' ödülünü aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 17:24 Güncelleme: 07.03.2024 - 17:25
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        Aydem Plus'a 'Enerji ve İnovasyon Alanında Yatırımlarıyla Öne Çıkan Şirket' ödülü
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        AYDEM Enerji'nin şirketi Aydem Plus, İzmir'de düzenlenen Ege Yatırım İhracat Gastronomi İnovasyon Teknoloji (EGE YİGİT) Ödülleri töreninde 'Enerji ve İnovasyon Alanında Yatırımlarıyla Öne Çıkan Şirket' ödülünü aldı.

        EGE YİGİT ödül töreni, İzmir'de bir otelde gerçekleşti. İş insanlarını buluşturan geceye iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı. Törende ülke ekonomisine katkı sağlayan teknoloji ve inovasyon çalışmalarıyla fark yaratan firmalar ödüllendirildi. Faaliyete başladığı 2022 yılından itibaren işletmeleri ve konutları kendi yenilenebilir enerjisini üretmeye teşvik eden, güneş enerjisi sistem ve santralleri, enerji izleme sistemleri ve elektrikli araç şarj istasyonları ürünleriyle enerji verimliliğinin yükseltilmesinde öncülük eden Aydem Plus, yaptığı inovatif çalışmalarla 'Enerji ve İnovasyon Alanında Yatırımlarıyla Öne Çıkan Şirket' ödülüne layık görüldü.

        'ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLMEKTEN GURUR DUYUYORUZ'

        Aydem Enerji Grup Şirketleri adına ödülü teslim alan Gediz Perakende ve Aydem Perakende Genel Müdürü Mustafa İren, “İnovasyon alanında böyle bir ödül almak çok değerli. Aydem Plus, Türkiye'nin öncü entegre enerji grubu Aydem Enerji'nin köklü geçmişi ve birikiminden güç alıyor; enerjinin sürdürülebilirliği konusunda geliştirdiği ürün ve hizmetler ile sektörde ön plana çıkıyor. Aydem Enerji ailesi olarak müşterilerine inovatif çözümler sunarak çok kısa sürede büyük başarılar elde eden Aydem Plus ile bu ödüle layık görülmekten gurur duyuyoruz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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