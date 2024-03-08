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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe İsmail Kartal: Ülke puanı için önemli! - Fenerbahçe Haberleri

        İsmail Kartal: Ülke puanı için önemli!

        UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe rakibini 3-0 mağlup edip tur kapısını aralarken sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal da müsabakanın ardından açıklamalar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 02:07 Güncelleme: 08.03.2024 - 02:07
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        İsmail Kartal: Ülke puanı için önemli!
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        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler 3-0 gibi net bir skor alarak tur kapısını aralarken Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal da dev zaferin ardından açıklamalar yaptı. Başarılı çalıştırıcının müsabaka sonrasında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

        "ÇOK İYİ ANALİZ ETTİK"

        "Bu takımın ne kadar organize olduğunu, iyi futbol oynadığını ve mücadele ettiğini biliyorduk. Çok iyi analiz ettik. Evimize bile gitmedik 3-4 gün. En küçük detayları bile es geçmedik. Planı günlerde düşündüm. Turu geçmek için buraya gelmiştik. Planımzı işledi. Oyuncular verdiğimi görevlere sadık kalarak, çok iyi mücadele ettiler. 3-0 gibi net bir galibiyet aldık. Avantaj elde ettik. Buradaki güzel oyun ve galibiyetten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya kadar gelen taraftarımıza da teşekkür ediyorum."

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        "ÜLKE PUANI İÇİN ÖNEMLİ"

        "Bu takımın hem ön direğe hem de arka direğe goller attığını biliyorduk. Bizden uzun bir takımdı, bunun önlemini aldık. Aynı zamanda 7 gol yediler duran toptan. Buna iyi çalıştık. Daha sonra oyunu tutmasını iyi başardık. Kompakt bir şekilde rakibin karşısında kaldık. Üretkenliklerini durdurunca, kendi oyunumuz ön plana çıktı. Net bir galibiyet elde ettik. Ülke puanı için çok önemliydi. Hem de camiamızın beklediği oyun gücüyle kazandığımız için çok mutluyum"

        "BÜYÜK KULÜPLERİN DİKKATİNİ ÇEKECEKTİR"

        "Jayden bu sene bizimle birlikte çok büyük bir gelişim içerisinde. Genç bir oyuncu. Atletizmi yüksek, fizik gücü iyi. Hem stoper hem sol bekte gelişimine katkı sağladık. Bugün sol bek başladı, stopere geçti. Attığı golle büyük kulüplerin dikkatini çektiğini düşünüyorum. İyi ve önemli bir oyuncu bizim için. Kendisini de ayrıca tebrik ediyorum. Elimizdeki oyuncuları en iyi şekilde değerlendirmek için çalışıyoruz. Bizim de bir katkımız olduysa ne mutlu bize. Hem kendisi hem de Fenerbahçe'yle ilgili çok daha iyi şeyler olur umarım"

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