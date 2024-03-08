Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Merkezefendi'ye lider konuk

        Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Aliağa Petkimspor'a 89-81 mağlup olarak düşme hattından kurtulma fırsatını tepen Merkezefendi Belediyesi Basket yarın lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 10:43 Güncelleme: 08.03.2024 - 10:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Merkezefendi'ye lider konuk
        ABONE OL
        ABONE OL

        Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Aliağa Petkimspor'a 89-81 mağlup olarak düşme hattından kurtulma fırsatını tepen Merkezefendi Belediyesi Basket yarın lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Euroleague'in iddialı takımı Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de çıktığı 21 maçın 18'ini kazandı. Denizli temsilcisinin ise 7 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi ligde averajla sondan ikinci sırada yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kızının hayatını karartmıştı! Böyle baba olmaz olsun! Cezası belli oldu!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        Çalışan kadınlar için rehber
        Çalışan kadınlar için rehber
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Cenazeye köpeğin tasmasındaki 'çip'ten ulaşıldı! Son av!
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        Sudan Cumhurbaşkanının oğlu kaza yaptı
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        İsveç'in 2. Dünya Savaşı sonrası süren tarafsızlığı sona erdi
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        Biden: Gazze'de binlerce masum kadın ve çocuk öldürüldü
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        Mısır'dan sonra ABD'ye kaçtıkları ortaya çıktı!
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        "Bu gece Avrupa'nın kralı Fener"
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Bilim insanları dünyanın en eski ormanını bulduklarını açıkladı
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak ve kar bekleniyor
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?

        Benzer Haberler

        Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, gece müzeciliği projesi kapsamında ışıkland...
        Pamukkale Hierapolis Ören Yeri, gece müzeciliği projesi kapsamında ışıkland...
        Denizli Hierapolis ören yerinde gece müzeciliğinin tanıtımı yapıldı
        Denizli Hierapolis ören yerinde gece müzeciliğinin tanıtımı yapıldı
        Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Denizli'de yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu
        Aydem Plus'a 'Enerji ve İnovasyon Alanında Yatırımlarıyla Öne Çıkan Şirket'...
        Aydem Plus'a 'Enerji ve İnovasyon Alanında Yatırımlarıyla Öne Çıkan Şirket'...
        Denizli'de terazi ile oynayarak hile yaptıkları suçlamasıyla 3 kişi yakalan...
        Denizli'de terazi ile oynayarak hile yaptıkları suçlamasıyla 3 kişi yakalan...
        Denizlispor zinciri kırdı
        Denizlispor zinciri kırdı