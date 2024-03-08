Merkezefendi'ye lider konuk

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Aliağa Petkimspor'a 89-81 mağlup olarak düşme hattından kurtulma fırsatını tepen Merkezefendi Belediyesi Basket yarın lider Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Euroleague'in iddialı takımı Fenerbahçe bu sezon Süper Lig'de çıktığı 21 maçın 18'ini kazandı. Denizli temsilcisinin ise 7 galibiyeti bulunuyor. Merkezefendi ligde averajla sondan ikinci sırada yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.