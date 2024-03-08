GÜNCELLEME - Denizli'de sobadan çıkan gazdan zehirlenen anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi

Otopsi işlemleri tamamlanan Kasap ile oğlu Üstüner için Merkezefendi ilçesindeki Gümüşler Mezarlığı'nda ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen anne ve oğlunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaman Mahallesi'nde 1478/3 Sokak'taki evinde sabah uyandığında, diğer odalardaki annesi Rukiye Kasap (45) ile kardeşi Şevket Yavuz Üstüner'i (16) hareketsiz halde bulan Hüseyin Hamza Üstüner (18) durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.