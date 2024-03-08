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        GÜNCELLEME - Denizli'de sobadan çıkan gazdan zehirlenen anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren anne ve 16 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 14:40 Güncelleme: 08.03.2024 - 14:40
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        GÜNCELLEME - Denizli'de sobadan çıkan gazdan zehirlenen anne ve oğlunun cenazeleri defnedildi
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitiren anne ve 16 yaşındaki oğlunun cenazeleri toprağa verildi.

        Karaman Mahallesi'nde 1478/3 Sokak'taki evinde sabah uyandığında, diğer odalardaki annesi Rukiye Kasap (45) ile kardeşi Şevket Yavuz Üstüner'i (16) hareketsiz halde bulan Hüseyin Hamza Üstüner (18) durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekiplerinin kontrolünde Kasap ile oğlu Üstüner'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sobadan sızan gazdan zehirlendikleri değerlendirilen anne ve oğlunun cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Otopsi işlemleri tamamlanan Kasap ile oğlu Üstüner için Merkezefendi ilçesindeki Gümüşler Mezarlığı'nda ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

        Kasap'ın eski eşi Ahmet Üstüner, oğlu Hüseyin Hamza Üstüner ile aile yakınlarının katıldığı namazın ardından cenazeler defnedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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