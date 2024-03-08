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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile oğlu öldü (2)

        ANNEİLE OĞLU YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Rukiye Kasap ile oğlu Şevket Yavuz Üstüner'in cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 19:47 Güncelleme: 08.03.2024 - 19:50
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        Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile oğlu öldü (2)
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        ANNEİLE OĞLU YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Rukiye Kasap ile oğlu Şevket Yavuz Üstüner'in cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Anne- oğulun cenazeleri ikindide Gümüşler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında sabah kalktığında annesi ile kardeşinin cansız bedenlerini bulan Hüseyin Hamza Üstüner ayakta durmakta güçlük çekti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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