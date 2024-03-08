Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile oğlu öldü (2)

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden Rukiye Kasap ile oğlu Şevket Yavuz Üstüner'in cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Anne- oğulun cenazeleri ikindide Gümüşler Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazı sonrası yan yana toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında sabah kalktığında annesi ile kardeşinin cansız bedenlerini bulan Hüseyin Hamza Üstüner ayakta durmakta güçlük çekti.

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