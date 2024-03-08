Denizli'de genç kadının öldüğü "market baskınına" ilişkin davanın görülmesine başladı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 28 yaşındaki Merve Acar'ın öldüğü marketteki silahlı saldırıya ilişkin 8 sanığın yargılanmasına başlandı.

Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Yusuf Söylemez ve arkadaşları Emircan U. (20), Muhammet S. (20), Furkan A. (19), İsmail B. (21), Tolga G. (18) ile kuzeni tutuksuz sanık Hasan Söylemez hazır bulundu. Sanık Buse K. ise cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Maktulün yakınları da salonda hazır bulundu.

Mahkemede söz verilen sanık Buse K. olayı uyuşturucu maddenin etkisi altında olduğu için tam hatırlamadığını, kavganın çıkış nedeninin kendisi olmadığını sadece Yusuf Söylemez'i durdurmaya çalıştığını savundu.

Muhammet S. ise Hasan Söylemez'in tahrik edici mesajlar attığını, olay anında kendilerine ağır küfürler ettiği için kavganın çıktığını iddia etti.

Yusuf Söylemez de kuzeni Hasan Söylemez ile arasında küfürleşmelerden dolayı tartışma yaşandığını, bu sırada yere düşen tüfeği Hasan'ın alarak ateşlemek istediğini fakat boş olduğu için silahın patlamadığını, diğer arkadaşları kuzenine saldırmak isteyince onun da markete kaçtığını, düşen silahı bu kez kendisinin aldığını ve market içinde iki el ateşlediğini anlattı.

Sanıklar, olayın market sahibini öldürme kastıyla yaşanmadığını ileri sürerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 31 Mayıs'a erteledi.

- Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 20 Ağustos 2023'te arkadaşlarıyla Kayhan Mahallesi'ndeki markete gelen Yusuf Söylemez, pompalı tüfekle ateş açarak dükkan sahibi Merve Acar ile kuzeni Hasan Söylemez'i yaralamış, Acar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Markete sığınan kuzenini öldürmek amacıyla pompalı tüfekle ateş açarak 28 yaşındaki dükkan sahibi Merve Acar'ın ölümüne neden olan Yusuf Söylemez'in yanı sıra kuzeni Hasan Söylemez ile 6 arkadaşı hakkında "ağırlaştırılmış müebbet" ve 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.