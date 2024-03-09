Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri

        Denizlispor seri, Soma çıkış peşinde

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 maçlık galibiyet hasretine hafta içinde zirve mücadelesindeki Iğdır FK'yı deplasmanda 3-1 yenerek son verip kurtuluş için umutlanan Denizlispor, yarın 6 haftadır kazanamayan Somaspor'u konuk edecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 10:39 Güncelleme: 09.03.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Denizlispor seri, Soma çıkış peşinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 maçlık galibiyet hasretine hafta içinde zirve mücadelesindeki Iğdır FK'yı deplasmanda 3-1 yenerek son verip kurtuluş için umutlanan Denizlispor, yarın 6 haftadır kazanamayan Somaspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'ndaki maç saat 14.00'te oynanacak. Ev sahibi ekip, ligin son 8 haftasına 24 puanla kurtuluş hattının 4 puan gerisinde küme düşme barajında girdi. Üst üste puan kayıplarıyla play-off yarışının uzağında kalan Somaspor'un ise 37 puanı var.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Ölü ve yaralılar var! İşçi servisleri çarpıştı!
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        Memurlar EYT’den nasıl yararlanır?
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        "G.Saray'ın İlkay Gündoğan'ı"
        Deprem korkusuna terapi
        Deprem korkusuna terapi
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Gollerden önce faul ve ofsayt var mı?
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Her alanda kullanılıyor! Ölüm saçıyor
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu pozitife çıkardı
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Gabriel Garcia Marquez: Yazarın yok edilmesini istediği son romanı oğulları tarafından yayımlandı
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Mervegül'ün annesi konuştu! "Kadın cinayetleriyle mücadele etti"
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Özel'den Habertürk'e açıklamalar
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 7 kent için "sarı" alarm! 6 bölgede yağış var!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        Başhekim yardımcısı Feray Balkan eski eşi tarafından vuruldu
        "Atina'da final ballı börek olur"
        "Atina'da final ballı börek olur"
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        “Mahvoldum, hayatım bitti”
        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yasanın verdiği yetkiyle son seçimim
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        SHOW Ana Haber'in açılışını yaptı
        Oppenheimer kaç Oscar alır?
        Oppenheimer kaç Oscar alır?

        Benzer Haberler

        Denizli'de genç kadının öldüğü "market baskınına" ilişkin davanın görülmesi...
        Denizli'de genç kadının öldüğü "market baskınına" ilişkin davanın görülmesi...
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile oğlu öldü (2)
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile oğlu öldü (2)
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile oğlu öldü
        Sobadan sızan gazdan zehirlenen anne ile oğlu öldü
        Denizli'de avukatlar Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı
        Denizli'de avukatlar Dünya Kadınlar Günü nedeniyle basın açıklaması yaptı
        GÜNCELLEME - Denizli'de sobadan çıkan gazdan zehirlenen anne ve oğlunun cen...
        GÜNCELLEME - Denizli'de sobadan çıkan gazdan zehirlenen anne ve oğlunun cen...
        Denizli'de sobadan çıkan gazdan zehirlenen anne ve oğlu öldü
        Denizli'de sobadan çıkan gazdan zehirlenen anne ve oğlu öldü