Denizlispor seri, Soma çıkış peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 9 maçlık galibiyet hasretine hafta içinde zirve mücadelesindeki Iğdır FK'yı deplasmanda 3-1 yenerek son verip kurtuluş için umutlanan Denizlispor, yarın 6 haftadır kazanamayan Somaspor'u konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'ndaki maç saat 14.00'te oynanacak. Ev sahibi ekip, ligin son 8 haftasına 24 puanla kurtuluş hattının 4 puan gerisinde küme düşme barajında girdi. Üst üste puan kayıplarıyla play-off yarışının uzağında kalan Somaspor'un ise 37 puanı var.

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