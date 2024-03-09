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        Eskort ilanıyla dolandırıcılığa 10 tutuklama

        DENİZLİ merkezli 4 ilde polisin, internette eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:01 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:05
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        Eskort ilanıyla dolandırıcılığa 10 tutuklama
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        DENİZLİ merkezli 4 ilde polisin, internette eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetteki eskort siteleri ve ilanları üzerinden dolandırıcılık yaptığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri, toplam 865 bin TL dolandırılan 138 kişinin ifadeleri doğrultusunda, şüphelilere yönelik Denizli, İstanbul, Aydın ve Afyonkarahisar'da önceki gün eş zamanlı operasyon düzenledi. 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında eskort ve masöz ilanı verdikleri, ilana koydukları yabancı uyruklu kişiler adına kayıtlı cep telefonu numaralarını arayan mağdurları banka hesaplarına 'kapora' adı altında para yatırtarak dolandırdıkları belirlendi.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 10'u 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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