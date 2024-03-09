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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe: 68-93

        SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Ali Şakacı, Tolga Edis, Umut Özgün ErgünMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 12, Nate Mason 24, Bleijenbergh 2, Pecarski 7, Ragıp Berke Atar 2, Sıbande 12, Berke Aygündüz 3, Oktay Güneş, Floyd 6, Çağatay ÖzkanFENERBAHÇE BEKO: Sertaç Şanlı 14, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu 2, Calathes, Sestina 8, Motley 13, Şehmuz Hazer 8, Tarık Biberoviç 15, Dorsey 18, Yam Madar 2,1'İNCİ PERİYOT: 16-19İLK YARI: 30-483'ÜNCÜ PERİYOT: 53-72Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Fenerbahçe Beko, 22'nci hafta mücadelesinde konuk olduğu Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-68 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 20:15 Güncelleme: 09.03.2024 - 20:15
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        Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe: 68-93
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        SALON:Pamukkale Üniversitesi

        HAKEMLER: Ali Şakacı, Tolga Edis, Umut Özgün Ergün

        MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 12, Nate Mason 24, Bleijenbergh 2, Pecarski 7, Ragıp Berke Atar 2, Sıbande 12, Berke Aygündüz 3, Oktay Güneş, Floyd 6, Çağatay Özkan

        FENERBAHÇE BEKO: Sertaç Şanlı 14, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu 2, Calathes, Sestina 8, Motley 13, Şehmuz Hazer 8, Tarık Biberoviç 15, Dorsey 18, Yam Madar 2,

        1'İNCİ PERİYOT: 16-19

        İLK YARI: 30-48

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-72

        Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Fenerbahçe Beko, 22'nci hafta mücadelesinde konuk olduğu Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-68 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe 19'uncu galibiyetini elde ederken, düşme hattındaki Denizli temsilcisi 15'inci yenilgisini aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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