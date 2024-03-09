Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe: 68-93

Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Fenerbahçe Beko, 22'nci hafta mücadelesinde konuk olduğu Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-68 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe 19'uncu galibiyetini elde ederken, düşme hattındaki Denizli temsilcisi 15'inci yenilgisini aldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.