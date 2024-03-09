Merkezefendi Belediyesi Basket - Fenerbahçe: 68-93
SALON:Pamukkale ÜniversitesiHAKEMLER: Ali Şakacı, Tolga Edis, Umut Özgün ErgünMERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 12, Nate Mason 24, Bleijenbergh 2, Pecarski 7, Ragıp Berke Atar 2, Sıbande 12, Berke Aygündüz 3, Oktay Güneş, Floyd 6, Çağatay ÖzkanFENERBAHÇE BEKO: Sertaç Şanlı 14, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu 2, Calathes, Sestina 8, Motley 13, Şehmuz Hazer 8, Tarık Biberoviç 15, Dorsey 18, Yam Madar 2,1'İNCİ PERİYOT: 16-19İLK YARI: 30-483'ÜNCÜ PERİYOT: 53-72Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Fenerbahçe Beko, 22'nci hafta mücadelesinde konuk olduğu Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-68 mağlup etti.
SALON:Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Ali Şakacı, Tolga Edis, Umut Özgün Ergün
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Muhaymin Mustafa 12, Nate Mason 24, Bleijenbergh 2, Pecarski 7, Ragıp Berke Atar 2, Sıbande 12, Berke Aygündüz 3, Oktay Güneş, Floyd 6, Çağatay Özkan
FENERBAHÇE BEKO: Sertaç Şanlı 14, Melih Mahmutoğlu 13, Mert Emre Ekşioğlu 2, Calathes, Sestina 8, Motley 13, Şehmuz Hazer 8, Tarık Biberoviç 15, Dorsey 18, Yam Madar 2,
1'İNCİ PERİYOT: 16-19
İLK YARI: 30-48
3'ÜNCÜ PERİYOT: 53-72
Basketbol Süper Ligi'nde zirve yarışı veren Fenerbahçe Beko, 22'nci hafta mücadelesinde konuk olduğu Merkezefendi Belediyesi Basket'i 93-68 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe 19'uncu galibiyetini elde ederken, düşme hattındaki Denizli temsilcisi 15'inci yenilgisini aldı.
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