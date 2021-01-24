Süper Lig: Y. Denizlispor: 1 - F. Karagümrük: 2 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 21. haftasında Y. Denizlispor, evinde F. Karagümrük’ü konuk etti. Müsabaka Karagümrük’ün 21 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Recep’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa sahip olan Kubilay'ın karambolde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten dışarıya çıktı.

57. dakikada sol çaprazdan gelen ortaya ceza sahası çizgisinde Ahmad'ın sert vuruşunda top az farkla dışarıya gönderdi.

78. dakikada Durmaz’ın savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Ndao, sağ çaprazdan kat ederek kaleciyle karşı karşıya kaldığı poziyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 02

88. dakikada Diskerud, ceza sahasında Rodallega ile paslaştıktan sonra çektiği sert şutla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi. 12



Stat: Denizli Atatürk

Hakem: Erkan Özdamar x, Ali Saygın Ögel xx, İbrahim Bozbey xx, Caner Ak xx

Denizlispor: Pantilimon xx, Lopes xx (Bergdich dk. 69 x), Kubilay xxx, Leismann xx, Özer xx, Murawski xx, Ahmad xxx, Sacko xx (Dossevi dk. 69 x), Recep xx (Diskerud dk. 83 xx), Sagal xxx, , Rodallega xx

Yedekler: Cenk, Hüseyin, Muhammet Özkal, Sakıb, Mert, Alihan, Varela

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Karagümrük: Viviano x (Aykut dk. 30 x), Balkovec xx, Campi xx, Roco xx, Koray xxx, Castro xx (Sobiech dk. 72 x), Bertolacci xx, Borini xxx (Arveladze dk. 85 ?), Ndiaye xx, Ndao xx (Emre dk. 85 ?), Mevlüt xx (Durmaz dk. 72 x)

Yedekler: Alparslan, Fatih, Murat, Aksel, Serhat,

Teknik Sorumlu: Atılay Canel

Goller: Borini (dk. 44), Ndao (dk. 78) (Karagümrük), Diskerud (dk. 88) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Campi, Castro, Borini (Karagümrük), Sagal, Rodallega, Murawski (Denizlispor)

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