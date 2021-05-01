Dünya rekoru kıran dağcı, Denizli’de 14. solo tırmanışını gerçekleştirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünya rekoru kıran dağcı, Denizli’de 14. solo tırmanışını gerçekleştirdi

İHA

Dünya rekoru kıran dağcı, Denizli’de 14. solo tırmanışını gerçekleştirdi

Yüksek İrtifa Solo tırmanışı yapan Erdek Cennet, ‘81 İl 81 Zirve Solo Tırmanışı Anadolu Parsı’ projesi kapsamında 14. zirve tırmanışını Denizli’de 2308 metre yüksekliğinde bulunan Karcı Dağı’nda yaptı. 3 günde 3 farklı yerde 3. zirve tırmanışını yapan Cennet, Ağrı Dağı'nda ise Dünya rekoru kırmıştı.
Ağrı dağında yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru kıran ve Türkiye’nin tek solo alpinisti olan Erdek Cennet, kendi geliştirdiği ‘81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı’ projesi kapsamında 12. sırada Kütahya 13. sırada Uşak ve son olarak 14. sırada Denizli’de 3 gün üst üste zirve tırmanışını yaptı. Cennet, 2308 rakımlı Denizli’nin Karcı Dağı’nda solo tırmanışını gerçekleştirirken, dağın güzelliğinin kendisini büyülediğini belirtti. Ornaz Vadisi’ne kadar Cennet’e yardımcı olarak rehber eşlik ederken, ardından solo tırmanışını olduğu için parkurda kendisini yalnız bırakıldı. Karcı Dağı’nın şelalesi, ormanlık alanı ve zirvesinde bulunan karın muhteşem olduğunu, kelimelerle anlatılmayacağını belirten Cennet, “Ağrı Dağı 5137 metre yüzde 11 oksijen miktarında 3 gün 2 gece kalarak dünya rekoru gerçekleştirdim. Ardından art arda 3 günde 3 farklı yerde zirve rekoru olarak gerçekleştirdim. Bugünde 3 günde 3 farklı yerde 3 zirve gerçekleştirdim. 81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı projem kapsamında 12. ilim Kütahya Muğla Dağı 2312 metre, 13. il Uşak İtecik zirve 1250 metre, bugün de 14. il olarak Denizli Karcı Dağı 2308 metre ve Karababa zirvesinde gerçekleştirdim. Karcı Dağı doğası, şelalesi, ormanlık alanı ve zirvenin üst tarafında kar var şuanda” dedi.

“O keyfi anlatmaya kelimeler yetmiyor”
11.30’da zirveye ulaştığını ve kar tırmanışının çok güzel olduğunu ifade eden Cennet, “Manzara muhteşem, ağaçların arasında yürümek, oradaki toprağın ve ağaçların kokusu çok güzel. Bugünlerde hiçbir yerde kar yokken orada biz gidip karda yürüyüş yapıyoruz. O keyfi anlatmaya kelimeler yetmiyor. Saat 09.00’da çıkış yaptım şelaleler bölgesine. 11.30’da zirveye ulaştım ve saat 13.00’da etkinliği bitirdim. Toplamda 12 kilometre kısa parkuru seçtim. Çok muhteşem bir rotaydı. Direk çıkışlar ve inişler, kar tırmanışı kelimeleri anlatmaya yetmez” şeklinde konuştu.

“Kendisi ender dağcılardan bir tanesidir”
Cennet’e rehberlik yaptığını ve 1000 metre irtifada kat ettiği için dağcılıkta önemli bir rakam olduğunu belirten Ali Fuat Avcı, “Denizli’mize 81 il 81 zirve projesi kapsamında misafir olarak gelen dağcı arkadaşımız Erdek Cennet hocamıza rehberlik etmek üzere burada bulunduk. Kendisi Ağrı Dağı zirvesini 2 gece konaklama olarak yapabilen ender dağcılardan bir tanesidir. 14. zirvesi olarak Denizli’mizi tercih etti. Bizde kendisini Ornaz Vadisinden parkur başlangıcına kadar rehberlik edip parkur girişinde solo tırmanış olduğu için bu orada kendisini yalnız bıraktık ve rota elinde kayıtlı mevcuttu. Yaklaşık 1000 metre irtifa kat etti ve oldukça önemlidir” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kadınların kurduğu kooperatifler marka olma yolunda
YEREL HABERLER Kadınların kurduğu kooperatifler marka olma yolunda
90 yaşında öğrenmenin yaşı yok dedirtti 90 yaşında 2 ayda hem okumayı hem de yazmayı öğrendi
YEREL HABERLER 90 yaşında öğrenmenin yaşı yok dedirtti 90 yaşında 2 ...
DTO Başkanı Erdoğan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutladı Başkan Erdoğan; “İşçilerimiz, ekonomimizin dinamiğidirler”
YEREL HABERLER DTO Başkanı Erdoğan 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı ...
Kıskançlık krizine giren çılgın aşık, eski sevgilisinin arkadaşını bıçakladı
YEREL HABERLER Kıskançlık krizine giren çılgın aşık, eski ...
Tam kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Tam kısıtlamanın başlamasıyla sokaklar sessizliğe ...
Sahibinin ağaçtaki kediyi Ege şivesiyle kurtarma çabası, gülümsetti
YEREL HABERLER Sahibinin ağaçtaki kediyi Ege şivesiyle kurtarma ...
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Denizli’nin virüsle mücadelesi hakkında bilgi aldı Bakan Yardımcısı Çataklı, Göç İdaresi İl Müdürlüğü çalışmaları toplantısına katıldı
YEREL HABERLER İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Denizli’nin ...
Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan’dan personele bayram müjdesi
YEREL HABERLER Merkezefendi Belediye Başkanı Doğan’dan personele ...
Başkan Doğan; “Mücadelenin simgesi olan 1 Mayıs’ı içtenlikle kutluyorum”
YEREL HABERLER Başkan Doğan; “Mücadelenin simgesi olan 1 Mayıs’ı ...
Tam kapanmanın ilk gününde sürücüler havadan denetlendi
YEREL HABERLER Tam kapanmanın ilk gününde sürücüler havadan ...
HAK-İŞ’ten Denizli’de 1 Mayıs kutlaması
YEREL HABERLER HAK-İŞ’ten Denizli’de 1 Mayıs kutlaması
3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor Çameli Belediye Başkanı Arslan; “Ürettiğimiz domatesleri Yurtdışına kadar gönderiyoruz”
YEREL HABERLER 3 milyon domates fidesi toprakla buluşuyor Çameli ...
Ülkü gençlerden Afrika’da iftar yemeği Çameli Ülkü Ocakları, 125 kişilik iftar yemeği düzenledi
YEREL HABERLER Ülkü gençlerden Afrika’da iftar yemeği Çameli Ülkü ...
Denizli’den en fazla ihracat Birleşik Krallık’a oldu
YEREL HABERLER Denizli’den en fazla ihracat Birleşik Krallık’a oldu
Denizlispor, Süper Lig’de 40, 41 ve 42. haftanın programları açıklandı
YEREL HABERLER Denizlispor, Süper Lig’de 40, 41 ve 42. haftanın ...
Denizlispor - Rizespor maçında Göçek düdük çalacak
YEREL HABERLER Denizlispor - Rizespor maçında Göçek düdük çalacak
U19 Denizlispor, ligde galibiyet arıyor U19 Süper Ligi 9. haftada Denizlispor-Kayserispor: 1-1
YEREL HABERLER U19 Denizlispor, ligde galibiyet arıyor U19 Süper ...
Başkan Osman Zolan'dan 1 Mayıs mesajı; "Bizim için en yüce değer emek ve alın teridir"
YEREL HABERLER Başkan Osman Zolan'dan 1 Mayıs mesajı; "Bizim için en ...
Hak-İş Denizli Şube Başkanı: Geleceğimiz ve emeğimiz için umutluyuz
YEREL HABERLER Hak-İş Denizli Şube Başkanı: Geleceğimiz ve emeğimiz ...
Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız kalamayacak Pamukkale kitap kafe tam kapanmada da serviste
YEREL HABERLER Kitap Kafe ile pandemide vatandaşlar kitapsız ...
Aydem Enerji, 8 grup şirketiyle Türkiye’nin ‘En İyi İşverenleri’ listesinde
YEREL HABERLER Aydem Enerji, 8 grup şirketiyle Türkiye’nin ‘En İyi ...
Doluyu 4 dönümlük fileyle durdurdu 4 dönümlük arazisinin üstüne file çekerek dolu zararının önüne geçti
YEREL HABERLER Doluyu 4 dönümlük fileyle durdurdu 4 dönümlük ...
Caminin değerli kilimleri çalan çift serbest kaldı
YEREL HABERLER Caminin değerli kilimleri çalan çift serbest kaldı
70 lokanta hayırseverlerin yardımıyla iftar yemeği hazırlıyor İyilik hareketi esnafa can suyu oluyor
YEREL HABERLER 70 lokanta hayırseverlerin yardımıyla iftar yemeği ...