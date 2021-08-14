Orman yangını vatandaş ve ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

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Denizli'de ormanlık alanda başlayan yangın vatandaşların ve ekiplerin kısa süreli müdahalesi ile söndürüldü.

Yangın, Pamukkale ilçesi Kurtluca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; öğle saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye orman ekipleri sevk edildi. Yangının başladığı noktaya havadan ve karadan müdahale edilirken çevredeki vatandaşlar ise traktör römorklarına su doldurarak yangına müdahale edilen noktaya koştu. Kısa sürede yoğun müdahale edilen orman yangını kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları sürüyor. Yangında 2 dekar alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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