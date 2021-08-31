Muhasebe müdürünün hesabını JASAT bozdu 15 yıl hapisle aranan uyuşturucu taciri müdür, JASAT’tan kaçamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muhasebe müdürünün hesabını JASAT bozdu 15 yıl hapisle aranan uyuşturucu taciri müdür, JASAT’tan kaçamadı

İHA

Denizli'de bir belediyede muhasebe müdürü olarak görev yaptığı dönemde 2 bin 300 adet uyuşturucu hap ile yakalanan hükümlü, JASAT tarafından saklandığı evde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Muhasebe müdürünün hesabını JASAT bozdu 15 yıl hapisle aranan uyuşturucu taciri müdür, JASAT’tan kaçamadı

Denizli’de bir belediyede muhasebe müdürü olarak görev yaptığı dönemde 2 bin 300 adet uyuşturucu hap ile yakalanan hükümlü, JASAT tarafından saklandığı evde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Denizli’de 2015 yılında meydana gelen olayda bir belediyede muhasebe müdürü olarak görev yapan Ata A. (57), jandarmanın düzenlediği narkotik operasyonunda 2 bin 300 adet uyuşturucu hap ile yakalandı. “Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan adliyeye sevk edilen Ata A., serbest bırakılarak tutuksuz yargılanmasına devam edildi. Süreç içerisinde 15 yıl kesinleşmiş hapis cezasına çarptırılan Ata A., cezaevine teslim olmak yerine kaçmayı tercih etti.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ata A’nın Honaz ilçesine geldiği bilgisini aldı. Düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalanan uyuşturucu taciri, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Denizli’de ihracat ve ithalat arttı
YEREL HABERLER Denizli’de ihracat ve ithalat arttı
Gastritiniz 10 günden uzun sürüyorsa mutlaka doktora başvurun
YEREL HABERLER Gastritiniz 10 günden uzun sürüyorsa mutlaka doktora ...
3 kardeşin yönettiği takımlar turnuvada ilk 3 sırada yer aldı Zafer Kupasının şampiyonları kardeş takımlar oldu
YEREL HABERLER 3 kardeşin yönettiği takımlar turnuvada ilk 3 sırada ...
Denizli ilk 10’da DTO, 7 ayda 959 üye daha kazandı
YEREL HABERLER Denizli ilk 10’da DTO, 7 ayda 959 üye daha kazandı
Esnaflara ödeme desteği sürüyor
YEREL HABERLER Esnaflara ödeme desteği sürüyor
Denizlispor Ömer Şişmanoğlu ile el sıkıştı
YEREL HABERLER Denizlispor Ömer Şişmanoğlu ile el sıkıştı
Pozitif gelinin düğünü sonrası mahallede tedbirler artırıldı Düğünden sonra korona olduğu tespit edilen gelinden sonra çok sayıda kişi karantinaya alındı Damat Muhammet S.: "Düğünde pozitif olan vardı belki de bunu bilemeyiz" Mahalle sakinlerinden Mustafa Çoban: "Eşim ve çocuğum pozitif, ben temaslıyım"
YEREL HABERLER Pozitif gelinin düğünü sonrası mahallede tedbirler ...
Merkezefendi ilk maça çıkıyor
YEREL HABERLER Merkezefendi ilk maça çıkıyor
Kadın girişimciler hünerlerini sergiledi Büyükşehir desteklemeye, kadınlar üretmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Kadın girişimciler hünerlerini sergiledi Büyükşehir ...
İşçi midibüsünün karıştığı zincirlemeli trafik kazasında 20 kişi yaralandı
YEREL HABERLER İşçi midibüsünün karıştığı zincirlemeli trafik ...
1,5 yıl sonra yeniden okullarıyla buluşacak öğrencilerin psikolojisine dikkat Kişisel Gelişim Uzmanı Kamil Vüsal Paşayev okulların açılmasına birkaç gün kala ebeveynleri uyardı
YEREL HABERLER 1,5 yıl sonra yeniden okullarıyla buluşacak ...
Zaman tüneli gibi kent: Attuda
YEREL HABERLER Zaman tüneli gibi kent: Attuda
Süt tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Süt tankerinin çarptığı çocuk hayatını kaybetti
Merkezefendi büyük zaferin coşkusunu Athena ile yaşadı
YEREL HABERLER Merkezefendi büyük zaferin coşkusunu Athena ile ...
Denizli'de süt tankerinin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Denizli'de süt tankerinin çarptığı çocuk yaşamını ...
30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER 30 Ağustos Zafer Kupası Futbol Turnuvası sona erdi
Hakan Çinemre, Denizlispor ile 2 yıllık imzaladı
YEREL HABERLER Hakan Çinemre, Denizlispor ile 2 yıllık imzaladı
Hakan Çinemre, Denizlispor'da
YEREL HABERLER Hakan Çinemre, Denizlispor'da
Pamukkale’de 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşandı
YEREL HABERLER Pamukkale’de 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşandı
Kaçakçılık operasyonunda sahte dövizler ve balistik yelek hayrete düşürdü
YEREL HABERLER Kaçakçılık operasyonunda sahte dövizler ve balistik ...
Atık taşıma aracından litrelerce kaçak akaryakıt çıktı
YEREL HABERLER Atık taşıma aracından litrelerce kaçak akaryakıt ...
Denizli’de 791 farklı asayiş olayında 535 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Denizli’de 791 farklı asayiş olayında 535 şüpheli ...
Binlerce kaçak tütün ürünü yakalandı
YEREL HABERLER Binlerce kaçak tütün ürünü yakalandı
Denizli'de 1 haftada 3’ü ölümlü 182 trafik kazası meydana geldi
YEREL HABERLER Denizli'de 1 haftada 3’ü ölümlü 182 trafik kazası ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.