Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde iyi bir hava yakalayan Denizlispor, geçen hafta Fenerbahçe deplasmanında aldığı 2-2 beraberliğin ardından Süper Lig'in 26. haftasında ise Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Son haftalarda yakaladığı çıkışla ateş hattından iyice uzaklaşan ve rahat bir nefes alan Denizlispor, seyircisiz oynanan karşılaşmada Gençbirliği'ni 1-0 yendi.

HUGO RODALLEGA 6 GOL ULAŞTI

Maça istekli başlayan Denizlispor, ilk yarı baskılı futboluna rağmen golü bulamadı. Ancak ikinci devrenin başında Denizlispor'un yıldız forveti Hugo Rodallega sahneye çıktı. Ogenyi Onazi'nin asistini ağlara yollayan Kolombiyalı forvet, böylece bu sezon ligdeki toplam gol sayısını da 6'ya yükseltti. Sahadam 1-0'lık galibiyetla ayrılan Denizlispor, puanını 31 yaparken, bir sıra altındaki Gençlerbirliği 28 puanda kaldı.



STAT: Atatürk

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

DENİZLİSPOR: Stackhowiak - Zeki, Oğuz, Mustafa, Olcay, Onazi (Dk. 90 Muhammet),Aissati, Recep (Dk. 82 Lopes),Barrow (Dk. 75 Özgür ),Rodallega, Estupinan

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Ahmet , Ramos, Toure, Halil, Baiano (Dk. 85 Gökhan),Berat (Dk. 76 İlker),Candeias, Sessegnon, Seuntjens (Dk. 76 Rahmetullah ),Sio

GOL: Dk. 54 Rodallega (Denizlispor)

SARI KARTLAR: Dk. 16 Onazi (Denizlispor) - Dk. 58 Baiano, Dk. 83 Ahmet (Gençlerbirliği)