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Deprem bölgesindeki eczaneler için ekonomik destek talebi

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, deprem bölgesindeki 4 bin 290 eczane için ekonomik destek talebinde bulundu

Deprem bölgesindeki eczaneler için ekonomik destek talebi
AA

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, sağlık hizmetinin olmazsa olmazlarından bir tanesinin ilaç ve eczacılık hizmeti olduğunu belirterek, deprem bölgesinde yıkılan, yok olan, hatta yağmalanan birçok eczane bulunduğunu vurguladı.

Depremden etkilenen 10 ilde toplam 4 bin 290 eczane bulunduğuna, bu sayının Türkiye'deki eczanelerin yedide birine karşılık geldiğine dikkati çeken Saydan, "Bunların bir an evvel normal faaliyete geçmesi bölgedeki vatandaşlarımızın sağlığı açısından çok büyük bir önem arz etmektedir. Bu yüzden de meslektaşlarımıza acilen ekonomik destek sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

'ÇALINAN İLACIN HESABI BİZE SORULMAMALI'

Her ilacın kendine ait bir karekodu bulunduğunu ve bu ilaçların eczacılar üzerine kayıtlı olduğunu vurgulayan Saydan, "Tek bir ilacı bile ne yaptın kime verdin, reçetesi nerede? Diyen bir yasal mevzuatımız var. Bunların aidiyeti bize ait olamaz. Bu talan edilen çalınan, nereye gittiği, ne olduğu belli olmayan milyonlarca liralık ilacın hesabını bize sorulmaması gerektiği gibi bizlerin bu zararı nasıl karşılanacağının da bir an önce belirlenmesi gerekiyor. Çünkü kaybettiğimiz meslektaşlarımız, çalışanlarımız, onların yakınları, yaralı ya da mağdur meslektaşlarımız ve onların depolara olan borçları bulunmaktadır. Bu zararın altından kalkmak için ekonomik desteğe ihtiyacımız var" dedi.

'ECZANELER AVANS ÖDEME BEKLİYOR'

Saydan, hakları olmayan bir şeyi istemediklerini, devletten yasal alacakları istediklerini belirterek, "Afet bölgesindeki meslektaşlarımıza öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumuna teslim edilmiş 2022 yılı kasım-aralık ve de 2023 yılı ocak ayı reçetelerine ait fatura bedelleri avans olarak ödensin ki eczanelerini toparlayarak vatandaşımıza ilaç hizmetine devam edebilsinler. Adana'da 851, Adıyaman'da 187, Diyarbakır'da 478, Gaziantep'te 657, Hatay'da 611, Kahramanmaraş'ta 348, Kilis'te 51, Malatya'da 264, Osmaniye'de 207, Şanlıurfa'da 636 eczane avans ödeme bekliyor. Bu yapılacak ödeme hibe değil, eczanelerimizin kuruma kesip gönderdikleri fatura bedelleridir. Şu anda halen bölge eczanelerimiz kalan ilaçlarını yıkılan eczanelerden taşıyarak ücretsiz olarak vatandaşa dağıtmaktadır" dedi.

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