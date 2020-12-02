Özel Anaokulları açık mı, son durum ne?

Deprem endişesi yaşayan vatandaşlar Türkiye'de meydana gelen son depremler listesini araştırıyor. 2 Aralık Çarşamba günü Türkiye'de meydana gelen son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Sorularının yanıtını merak edenler için güncel son deprem listesini haberimizde....

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, son olarak saat 09:19 sularında Afyonkarahisar'ın Suhut ilçesinde 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 2 ARALIK 2020

2020.12.02 09:19:38 38.4357 30.5413 10.3 -.- 2.1 -.- BALCIKHISAR-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.12.02 09:09:55 37.8303 26.7292 5.3 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2020.12.02 09:09:39 38.3325 38.8058 2.3 -.- 2.0 -.- AKUSAGI-KALE (MALATYA) İlksel

2020.12.02 08:43:46 36.0028 26.7460 18.8 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel

2020.12.02 08:09:16 38.1990 38.5432 5.0 -.- 3.4 3.4 GULUMUSAGI-(MALATYA) İlksel

2020.12.02 08:02:48 37.9443 27.1620 4.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.02 07:43:33 37.8883 26.9370 7.3 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.02 07:39:31 38.9968 27.8650 2.1 -.- 1.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.12.02 07:37:27 38.9767 27.8512 10.2 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.12.02 07:25:50 39.3168 40.9500 5.0 -.- 3.5 3.5 TASLICAY-KARLIOVA (BINGOL) İlksel

2020.12.02 07:00:57 38.6462 41.1438 5.0 -.- 2.5 -.- ALACA-KULP (DIYARBAKIR) İlksel

2020.12.02 06:57:42 37.9543 27.2593 13.2 -.- 1.3 -.- ZEYTINKOY-SELCUK (IZMIR) İlksel

2020.12.02 06:54:30 40.1762 31.7462 10.3 -.- 1.8 -.- HIRKATEPE-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel

2020.12.02 06:51:27 40.6532 28.9462 12.2 -.- 2.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel

2020.12.02 06:34:11 37.6750 27.0953 8.4 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.02 06:19:22 40.0595 38.2642 5.1 -.- 2.2 -.- SAPANLI-AKINCILAR (SIVAS) İlksel

2020.12.02 05:46:05 38.0092 27.2353 6.6 -.- 1.7 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.12.02 05:17:29 37.9118 26.9270 3.8 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2020.12.02 05:10:28 40.7783 27.7592 5.2 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI İlksel