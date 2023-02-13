Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık iki yıkıcı depremin ardından son dakika gelişmeleri AFAD, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanıyor. Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep, Hatay, Malatya, Kilis, Osmaniye, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Adıyaman olmak üzere 10 ili vuran depremin ardından arama kurtarma çalışmaları sürerken deprem ölü ve yaralı sayıları kamuoyu ile paylaşılıyor. Kahramanmaraş depremi ölü sayısı 29 bini geçerken yaralı sayısı ise 80 bini aştı. İşte, Kahramanmaraş depremi vefat ve yaralı sayısı son durum açıklamaları...