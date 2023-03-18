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Haber Merkezi

Bakırköy Adliyesi’nde görev yaparken, 11 ilde yaşanan büyük afetten sonra deprem bölgesine giderek gönüllü görev yapan hakim, savcı ve adli ve personele teşekkür programı düzenlendi.

Bakırköy Başsavcısı Hüseyin Gümüş, Komisyon Başkanı Atilla Öztürk, Komisyon üyesi Cem Karaca ve Başsavcı Vekili Murat Yiğiter gönüllü deprem bölgesinde çalışan görev alan savcı ve katiplere plaket verdi. Bu programda bir araya gelen isimler Çanakkale Zaferi'ni de kutladı.

Programa Başsavcı vekilleri Ekrem Aydıner ve Barış Duman ile savcılar, hakimler ve personeller, gaziler, şehit yakınları katıldı.Başsavcı Hüseyin Gümüş konuşmasında şöyle konuştu:

"Çanakkale Deniz Zaferinin 108. Yıl dönümünde, vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak için hazırladığımız programa hoş geldiniz, hepinizi en içten duygular ile selamlıyorum.

Şanlı Tarihimiz, zaferler ve kahramanlar ile doludur, şehitlerimizin kutsal kanı ile yazılmıştır Tüm bu zaferlerin şanlı destan ve direnişlerin arkasında önce vatan diyerek canını kanını vatana feda eden belki isimlerini dahi bilmediğimiz aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz vardır. Bu şanlı destanlardan biri olan 18 Mart Çanakkale Deniz zaferini anma töreninde, adliyemizde görev yapan şehit ve gazi yakını personelimiz ile birlikte olmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Şehit yakını ve Gazilerimiz bize devletimizin emanetidir. Adliyemizde hak ve adaletin tesisi için bizlerle fedakârca görev yapan şehit yakınları ve gazilerimize, sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum.

Bu gün aldığımız her nefes, 108 yıl önce Çanakkale’de verilen son nefes sayesindedir. Denizcilik ile ilgilenenler bilir, gemi seyir defterine Jurnal denir. Jurnal, gemi seyirde veya limandayken gemi ve yolculukla alakalı bilgilerin yazıldığı defterdir. Geminin rotası, hızı, geldiği\gideceği liman, vardiya değişimleri, hava durumu vb. not edilir. Belirli düzende tutulur. Kanal, boğaz ve sığ sularda sürekli güncellenir. Örneğin gemi Kilitbahir bölgesini geçtiğinde ; ‘Saat 15.30 Kilitbahir geçildi’ yazılır. İstanbul Boğazı geçildikten sonra ‘saat 05.00 İstanbul Boğazı geçildi’ yazılır.

Bu dünyadaki tüm boğazlar için aynıdır: ÇANAKKALE HARİÇ!

Çanakkale Boğazı seyri tamamlandıktan sonra Jurnal’a 'Saat 21.30 Çanakkale ÇIKILDI' ya da 'Saat 21.30 Şehitlik Abidesi 2 milden selamlandı' yazılır. Çünkü bilirler ki: 'ÇANAKKALE GEÇİLMEZ!'

Çanakkale boğazı şahittir ki, vatan aşkı milletimizin ruhunda vardır. Ölürsek şehit, kalırsak gazi olmak ruhumuzda vardır. Tüm dünya şahittir ki, söz konusu vatan ise; destan yazmak ruhumuzda vardır.

Çanakkale’nin geçilmez olduğunu, kanlarını ve canlarını feda ederek, tüm dünyaya ispat eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygı ve şükranla anıyoruz.

Bu vesile ile 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı ve yargı çalışanlarını da rahmet ile anıyorum, yaralı olanlara Allah’tan acil şifalar diliyorum. Adli hizmetlere destek için adliyemizden gönüllü olarak Adıyaman’a giden meslektaşlarımıza ve personelimize fedakar ve özverili çalışmaları sebebiyle teşekkür ediyor, hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum."