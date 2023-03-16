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Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı

Depremlerde yıkılan Hatay'daki Antakya Rum Ortodoks Kilisesi enkazından çıkarılan 11 ikona ile çok sayıda İncil ve çeşitli malzemeler koruma altına alındı

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AA
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı

    Kültür ve Turizm Bakanlığınca 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından tescilli yapıların enkazındaki değerli kültür varlıklarının kurtarılması için kurulan Afet Bölgesi Kazı Başkanlığı ekipleri, Hürriyet Caddesi'ndeki kilisede kurtarma çalışması başlattı.

     
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı

    AA'nın haberine göre Mısır Bilad Al Şam hükümdarlığı zamanında 1833'te Mohammed Ali oğlu İbrahim Paşa'nın izniyle ilk önce ahşaptan yaptırılan, 1872 depreminde büyük hasar görerek yıkılan ve 6 Şubat'taki depremlerde aynı sonucu yine yaşayan kilisede titizlikle çalışan heyet, moloz yığınına dönüşen alanda 11 ikonaya (dini içerikli resim) ulaştı.
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı

    Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Başkanı Doç. Dr. Muhammet Arslan başkanlığındaki ekip, aralarında el yazmasının da olduğu çok sayıda İncil ve tarihi yapıya ait bazı litürjik malzemeleri (ayinlerde sembolik anlamı olan eşya ve objeler) de kilisenin enkazından çıkardı.
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı

    Belgeleme, tasnif ve envanterleme işlemi yapılan eserler, geçici olarak oluşturulan kazı evi deposunda koruma altına alındı.
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı

    "KİLİSE ÖNEMLİ BİR TESCİL VARLIĞIMIZ"

    Afet Bölgesi Kazı Başkanı Muhammet Arslan, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi'nin depremde büyük hasar alıp enkaz haline geldiğini söyledi.

     
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı

    Kilisenin önemine değinen Arslan, "Kilise önemli bir tescil varlığımız. İçerisinde başta ikonalar olmak üzere çok sayıda litürjik eserler bulunmaktaydı. Ekip arkadaşlarımızla bu malzemeleri güvenli bir şekilde alandan çıkardık. Envanterleme çalışmasını yaptıktan sonra eserleri kilisenin vakıf temsilcilerine iade edeceğiz" dedi.
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı

    Arslan, tarihi eserlerin molozların arasından kurtarılması sırasında titizlikle çalışıldığını vurguladı.
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı

    Enkazdan çıkarılan eserlerin kilise için değerli olduğuna dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı

    "Çıkarılan ikonalar arasında önemli sahneler var. Hazreti Meryem'in göğe yükselişi, Kudüs'e giriş, Hazreti İsa'nın vaftiz edilişi, Pantokrator (Hazreti İsa'nın tasvir edildiği bir sahne) olmak üzere önemli sahnelere sahip ikonaları enkazdan kurtardık.
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı

    Bunun yanı sıra kandiller, diğer litürjik malzemeler, başta el yazması İncil olmak üzere çok sayıda dini kitabı da enkazdan çıkardık. Bunlar bizim geçici olarak oluşturduğumuz kazı evi depomuzda gerekli temizlik ve belgeleme çalışmalarının ardından Hatay Arkeoloji Müzesi kanalıyla ilgililere yeniden teslim edilecek."
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı
  • Depremde yıkılan kilisenin enkazından çok sayıda ikona ve İncil çıkarıldı

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