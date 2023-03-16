Bunun yanı sıra kandiller, diğer litürjik malzemeler, başta el yazması İncil olmak üzere çok sayıda dini kitabı da enkazdan çıkardık. Bunlar bizim geçici olarak oluşturduğumuz kazı evi depomuzda gerekli temizlik ve belgeleme çalışmalarının ardından Hatay Arkeoloji Müzesi kanalıyla ilgililere yeniden teslim edilecek."