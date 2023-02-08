Depremden sonra neden tsunami olur?

Tsunami dalgaları çok büyük boylara ulaşabileceği için hızlıca önlem alınması gereken bir olaydır. İlk başlarda kıyılara küçük dalgalar halinde vurabilir ancak bu yanıltıcı olabilir çünkü saatler içinde küçük olan dalgalar, devasa boyutlara ulaşabilir.