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Depremin büyüklüğü mü önemli derinliği mi? Bu kavramlar birbirine karıştırılıyor

Bir deprem meydana geldiği zaman olayı tam olarak kavramak için kaç şiddetinde olduğunu soruyoruz. Ancak ne var ki deprem büyüklüğü ve şiddeti aynı anlama gelmediği gibi deprem derinliği de tüm süreci değiştirebiliyor. İşte, birbirine karıştırılan deprem terimleri...

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  • Depremin büyüklüğü mü önemli derinliği mi? Bu kavramlar birbirine karıştırılıyor

    Deprem olduğunda karşımıza üç kavram çıkıyor; deprem şiddeti, büyüklüğü ve derinliği. Bu üç kavram aynı gibi dursa da aslında oldukça ayrı. Öncelikle şunu belirtelim; deprem şiddeti ve büyüklüğü aynı anlama gelmiyor.
  • Depremin büyüklüğü mü önemli derinliği mi? Bu kavramlar birbirine karıştırılıyor

    Deprem şiddeti dediğimiz zaman onun yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki etkilerinden bahsediyoruz. Yani "8,0 şiddetinde bir deprem" gibi bir ifade aslında yanlış.
  • Depremin büyüklüğü mü önemli derinliği mi? Bu kavramlar birbirine karıştırılıyor

    Depremin büyüklüğü ise daha matematiksel bir kavram ve ortaya çıkan enerji ölçüsünü ifade ediyor. Deprem büyüklüğü moment magnitüd ölçeği ile belirleniyor. Yani depremin şiddeti hasarı anlatırken, büyüklüğü ise ortaya çıkan enerjiyi ifade ediyor.
  • Depremin büyüklüğü mü önemli derinliği mi? Bu kavramlar birbirine karıştırılıyor

    DEPREMİN DERİNLİĞİ ŞİDDETİNİ NASIL ETKİLİYOR?

    Depremler hakkında başka bilinmesi gereken bir konu ise deprem şiddetini belirleyen, deprem derinliği.

    Deprem şiddeti, Mercalli şiddet ölçeği ile ölçülür. Depremin meydana geldiği noktanın derinliği de yıkım kuvveti üzerinde etkilidir, bu sebepten yeryüzüne yakın noktalarda gerçekleşen depremler daha çok hasara neden olur.
  • Depremin büyüklüğü mü önemli derinliği mi? Bu kavramlar birbirine karıştırılıyor

    Bu yüzden bazen yerin altında şiddetli bir deprem olsa da bunu neredeyse hissetmiyoruz ancak sığ yüzeye yakın noktalarda gerçekleşen depremler oldukça yıkıcı etkiler yaratabiliyor.
  • Depremin büyüklüğü mü önemli derinliği mi? Bu kavramlar birbirine karıştırılıyor

    Bu zamana kadar Türkiye'de yaşanan büyük depremlerin derinlik oranlarına bakalım;

    7,6 büyüklüğündeki Gölcük Depremi, 1999 - 17 kilometre derinlik

    7,2 büyüklüğündeki Van depremi, 2011 - 16 kilometre derinlik

    7,7 büyüklüğündeki Kahramanmaraş depremi, 2023 - 7 kilometre derinlik  

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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