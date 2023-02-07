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Japonya depreme karşı nasıl önlemler alıyor?

Japonya, tüm dünyada yaşadığı büyük depremlerle biliniyor ancak bu depremlerin şiddeti ne olursa olsun ülkede tek bir kişi bile yaralanmıyor. Tüm ülke vatandaşları için deprem sadece bir doğa olayı. Peki, Japonya bunu nasıl başardı? İşte, deprem karşısında Japonya'nın izlediği yöntemler...

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  • Japonya depreme karşı nasıl önlemler alıyor?

    BİNALAR ESNEME PAYINA SAHİP

    Japonya'da çok fazla yüksek katlı bina var ve bu yapılara esneme payı denilen bir sistem uygulanıyor. Buna göre; bina temeline eklenen kauçuk tamponlar sayesinde deprem anında yerden gelen titreşimler binayı titretmek yerine sallıyor. Böylece, çok şiddetli depremlerde bina esneyerek gelen şiddetli darbeyi yumuşatıyor.

    Ayrıca yapı temelinde kullanılan tampon sıvılar deprem sırasında şiddetin azalmasını sağlıyor. Tampon görevi üstlenen sıvı, sallantının ters yönünde hareket ederek depremin şiddetini azaltıyor. 
  • Japonya depreme karşı nasıl önlemler alıyor?

    SIKI BİR DEPREM YÖNETMELİĞİ UYGULANIYOR

    Japonya devleti, deprem yönetmeliğine sıkıca bağlı. Ülkedeki tüm yapılar bu şekilde inşa ediliyor ve düzenli olarak denetleniyor.
  • Japonya depreme karşı nasıl önlemler alıyor?

    DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ VAR

    Japonya'da vatandaşlara deprem ve tsunumayi önceden haber veren bir erken uyarı sistemi bulunuyor.

    Cep telefonlarında yer alan bu sistem sayesinde deprem dalgaları o bölgeyi vurmadan 5-15 saniye önceden telefonlara ‘Jishin desu! Jishin desu!’ (Deprem oluyor! Deprem oluyor!) diye tekrarlayan yüksek sesli bir uyarı gidiyor. 

    Bu uyarıyla kendisini hazırlayan Japonlar, güvenli bölgeler gidip hayat üçgeni oluşturarak depremi ve tsunumayi atlatıyor.
  • Japonya depreme karşı nasıl önlemler alıyor?

    TRENLERDE DEPREM SENSÖRLERİ VAR

    Ülkenin birçok yerinde hızlı trenler kullanılıyor. Trenler, depremi önceden bildiren sensörlere sahipler. Böylece bir deprem anında tren durduruluyor ve yolcuların güvenliği sağlanıyor.

    2011 yılında 9,0 büyüklüğünde bir deprem atlatan Japonya'da o sırada 27 tren aktif biçimde çalışıyordu. Her bir trene ana deprem öncesi bildirim ulaştı ve trenler, büyük depremden önce durduruldu. 
  • Japonya depreme karşı nasıl önlemler alıyor?

    DEPREM ACİL TELEVİZYON YAYINLARI

    Japonya'da bir deprem anında, tüm televizyon kanalları acil resmi deprem yayınına geçiyor. Bu yayında insanlara; güvenli bölgeler, artçı depemler, olası tsunami hakkında bilgi veriliyor.
  • Japonya depreme karşı nasıl önlemler alıyor?

    ÇOCUKLAR KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN EĞİTİLİYOR

    Ülkede çocuklar küçük yaştan itibaren depremi ve nasıl korunmaları gerektiği hakkında eğitiliyor ve okullarda ayda bir kez deprem tatbikatı yapılıyor.

    Tatbikatlar sırasında en yaygın yöntem, çocukların sarsıntı bitene kadar sıralarının altına girip masa ayaklarına tutunmaları. Dışarıda oynuyorlar ise öğrencilere, düşen enkazın altında kalmamak için doğrudan açık bir alanın merkezine gitmeleri öğretiliyor.
  • Japonya depreme karşı nasıl önlemler alıyor?

    DEPREM ÇANTASI

    Japonya'da her ailede muhakkak bir deprem çantası bulunuyor.
  • Japonya depreme karşı nasıl önlemler alıyor?

    SU TAHLİYE TÜNELİ

    Tokyo şehrinin altında bulunan su deşarj tüneli; tsunami gibi sel felaketlerinde sel sularını topluyor ve suyu güvenli bir şekilde Edo Nehri'ne yeniden boşaltıyor. Böylece, şehir büyük bir sel felaketinden korunuyor. 13 yılda yapılan tünelin maliyeti ise 3 milyar dolar.

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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