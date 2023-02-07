Japonya depreme karşı nasıl önlemler alıyor?

DEPREM ERKEN UYARI SİSTEMİ VAR

Japonya'da vatandaşlara deprem ve tsunumayi önceden haber veren bir erken uyarı sistemi bulunuyor.

Cep telefonlarında yer alan bu sistem sayesinde deprem dalgaları o bölgeyi vurmadan 5-15 saniye önceden telefonlara ‘Jishin desu! Jishin desu!’ (Deprem oluyor! Deprem oluyor!) diye tekrarlayan yüksek sesli bir uyarı gidiyor.

Bu uyarıyla kendisini hazırlayan Japonlar, güvenli bölgeler gidip hayat üçgeni oluşturarak depremi ve tsunumayi atlatıyor.