Deprem sonrası konumunu bilmeyenler 'şu an neredeyim' sorusuna yanıt aramaya başladılar. Sosyal medyada tüm operatörlerden 7777'ye "NEREDEYIM" yazılı mesaj gönderildiği takdirde, mesajı atan kişinin bulunduğu konumun yetkililere bildirdiği yönünde bir iddia paylaşıldı. AA’nın haberine göre; atılan mesaj yetkililere bilgi vermiyor, sadece mesajı atan kişinin konum bilgisini veriyor. Böylelikle herhangi bir yetkili kişiye konum bilgisi sorarsa, gelen mesajı iletmesi kolaylık sağlıyor.