Çatlak oluşan binada oturulur mu?

Bu çatlak kalınlığı 1-2 milimetreyi bulduğu zaman, burada mutlaka bir tamir, güçlendirme ve testler yapılması, hatta binanın oturamaz raporu alması gerekir. Binanın taşıyıcı sisteminde hasar varsa binada oturulmamalı" diye konuştu.

Dr. Kozanoğlu, bu ayrımı yapacak kişinin mühendisler, bilirkişiler ve uzmanlar olduğunu da ekledi.