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Çatlak oluşan binada oturulur mu?

Deprem sonrası dikkat edilmesi gereken kritik noktalardan bir tanesi de çatlamış binalar. Depremde hasar gören binalar, güvenlik açısından bir tehdit oluşturuyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, hangi çatlakların ciddi olduğunu hangilerinin tehlikesiz olduğunu anlatıyor.

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  • Çatlak binalarda oturulur mu, güvenli mi? Bina çatlamışsa ne yapılır?

    Deprem sonrasında yıkılmayan binalarda çatlak oluşum görülebiliyor bu da doğal olarak ev sahiplerini güvenlik açısından endişlendiriyor. Peki, çatlak oluşan binalarda oturulur mu?

    İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, 2020 yılında DHA'ya verdiği röportajda dikkat edilmesi gereken noktaları paylaşıyor.
  • Çatlak binalarda oturulur mu, güvenli mi? Bina çatlamışsa ne yapılır?

    Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, "Hafif hasar dediğimiz şey, genelde hafif sıva çatlakları, duvar çatlaklarıdır. Sadece camlar kırılmış ve deformasyon olmuş olabilir. Hafif hasarda binanın taşıyıcı sisteminde hasar yoktur. İncelenme koşuluyla, bilirkişiler tarafından bunlar ortaya koyulur. 
  • Çatlak binalarda oturulur mu, güvenli mi? Bina çatlamışsa ne yapılır?

    İnşaat bir zincir üretimdir. Önce taşıyıcı sistem inşa edilir. Daha sonra duvarlar örülür. Taşıyıcı sistem ile duvarların arasında kendiliğinden soğuk derz dediğimiz bir birleşim vardır. Bu çatlak zaten orada vardır. Ama sıvayla üzeri kapatılır. En ufak bir harekette bu soğuk derz kendini gösterir ve orada bir sıva çatlağı oluşur. Bilirkişiler ve mühendisler inceleme yapar. Buna hafif hasar derler" dedi.
  • Çatlak binalarda oturulur mu, güvenli mi? Bina çatlamışsa ne yapılır?

    Sıvanın kazınması ve o çatlağın incelenmesi sonucunda; taşıyıcı sistemde yani betonarme kolonda ve kirişte bu çatlaklar devam ediyorsa, çatlağın yapısı, derinliği ve kalınlığının dikkat edilmesi gereken bir nokta olduğunu belirten Kozanoğlu "Bir saç teli kalınlığındaki bir çatlağın betonarmede bir mahsuru yoktur. Biz buna 'kılcal çatlaklar' deriz.
  • Çatlak binalarda oturulur mu, güvenli mi? Bina çatlamışsa ne yapılır?

    Bu çatlak kalınlığı 1-2 milimetreyi bulduğu zaman, burada mutlaka bir tamir, güçlendirme ve testler yapılması, hatta binanın oturamaz raporu alması gerekir. Binanın taşıyıcı sisteminde hasar varsa binada oturulmamalı" diye konuştu.

    Dr. Kozanoğlu, bu ayrımı yapacak kişinin mühendisler, bilirkişiler ve uzmanlar olduğunu da ekledi. 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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