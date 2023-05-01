Börklü, ihtiyaç anında irtibata geçtikleri ilgili devlet kurumlarınca taleplerinin karşılandığını belirterek, şunları söyledi:

"Mahalle sakinlerinin neye ihtiyacı varsa elimizden geldiği kadarıyla çözüm üretmeye çalışıyoruz. Kemal Paşa Caddesi'nde 6 muhtarlığımız hizmet veriyor. Burada suya ya da başka bir şeye ihtiyacı olan vatandaşımıza 'O mahalle, bu mahalle' gözetmeksizin yardımcı oluyoruz. Biz 6 mahalle olarak, konteyner muhtarlıklarda yan yana, ağabey kardeş gibi hizmet veriyoruz. Onların suyu bittiğinde ben karşılıyorum, benim kuru bakliyatım bittiğinde de onlar karşılıyor. Burada vatandaşlarımızı boş çevirmemek için elimizden gelen birlik ve beraberliği sağlıyoruz. Hatay'ın yeniden ayağa kalkacağına inanıyoruz."