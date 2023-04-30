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Depremlerin ardından değişen Yeşilgöz Gölü'nde yeni gelişme

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  • Depremlerle değişen Yeşilgöz'de yeni gelişme

    Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından birçok doğal güzellik zarar gördü.
  • Depremlerle değişen Yeşilgöz'de yeni gelişme

    Kent merkezine 60 kilometre uzaklıktaki, Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi'nde bulunan Yeşilgöz Gölü'nün rengi, depremlerin ardından kahverengiye dönüştü. Aradan geçen süreçte gölün rengi yavaş yavaş yeşile dönmeye başladı.
  • Depremlerle değişen Yeşilgöz'de yeni gelişme

    AA muhabirleri tarafından deprem öncesi ve sonrası aynı açıdan çekilen görüntüler, gölün suyundaki renk değişimini gözler önüne serdi.
  • Depremlerle değişen Yeşilgöz'de yeni gelişme

    Jeoloji mühendisi Mehmet Kuruçay, Kahramanmaraş'ta bulunan su kaynaklarının büyük bir bölümünün karstik kaynak olduğunu anlattı.
  • Depremlerle değişen Yeşilgöz'de yeni gelişme

    Kentteki bazı kaynakların suyunun depremin etkisiyle kesildiğini veya azaldığını aktaran Kuruçay, Yeşilgöz Gölü'ndeki su kaynağının eski haline dönmeye başladığını ifade etti.
  • Depremlerle değişen Yeşilgöz'de yeni gelişme

    Kuruçay, şunları kaydetti: "Yeşilgöz kaynağı depremden önce mavi doğal görünümlü tertemiz bir kaynaktı. Deprem olduktan sonra bulandı, tamamen çamur haline geldi. Bir kısmı kayboldu, zaman içerisinde bu kaynak tekrar eski haline geldi ancak bulanık, çamur halde geldi. Zaman içerisinde bulanıklığı azaldı. Deprem olalı 2,5 ay oldu. Şu anda yeşilimsi bir görünümü var, gelecekte bu kaynak eski haline gelecek. Masmavi tertemiz bir kaynak olacak."
  • Depremlerle değişen Yeşilgöz'de yeni gelişme

    Yeşilgöz Gölü'nü ailesiyle ziyarete gelen Ahmet Yılmaz, gölün depremden önce mavi akan sularıyla turistik bir alan olduğunu belirterek, "Depremden sonra burada gölün suyunda bir çekilme oldu, su çamur olarak akmaya başladı. Şimdi artık eski haline dönmeye başladı" dedi.
  • Depremlerle değişen Yeşilgöz'de yeni gelişme

    Bölgeyi gezmeye gelen İbrahim Yıldız ise "Depremden önce gölün turkuaz renginde çok güzel bir rengi vardı. Depremle birlikte suyu tamamen çekilmişti. Daha sonra su çamur şeklinde geldi. Şu an suyun rengi yeşil. Yavaş yavaş turkuaz rengine dönmesini bekliyoruz" diye konuştu.
  • Depremlerle değişen Yeşilgöz'de yeni gelişme
  • Depremlerle değişen Yeşilgöz'de yeni gelişme

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