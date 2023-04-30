Depremlerle değişen Yeşilgöz'de yeni gelişme

Kuruçay, şunları kaydetti: "Yeşilgöz kaynağı depremden önce mavi doğal görünümlü tertemiz bir kaynaktı. Deprem olduktan sonra bulandı, tamamen çamur haline geldi. Bir kısmı kayboldu, zaman içerisinde bu kaynak tekrar eski haline geldi ancak bulanık, çamur halde geldi. Zaman içerisinde bulanıklığı azaldı. Deprem olalı 2,5 ay oldu. Şu anda yeşilimsi bir görünümü var, gelecekte bu kaynak eski haline gelecek. Masmavi tertemiz bir kaynak olacak."