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Haberler Gündem Depremzede 1808 çocuk ailelerine teslim edildi
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Bakanlık açıkladı: Depremzede 1808 çocuk ailelerine teslim edildi

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1914 çocuktan 1808'i ailelerine teslim edildi

Depremzede 1808 çocuk ailelerine teslim edildi
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AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 6 Şubat'taki depremlerde enkaz altından çıkarılan ve refakatçisi olmayan 1914 çocuktan 1808'inin ailelerine teslim edildiği bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan 1914 çocuğun kayıt altına alındığı, başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında 1808 çocuğun ailelerine teslim edildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre açıklamada, 71 çocuğun kuruluş bakımına alındığı, bunlardan 16'sının henüz kimliğinin tespit edilemediği kaydedilerek, 26 çocuğun ise hastanelerde tedavi sürecinin yakından takip edildiği vurgulandı.

Bakanlık kayıtlarında olan 9 çocuğun hastanede tedavisi devam ederken vefat ettiği belirtildi. Ayrıca Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ise 514 çocuğun vefat ettiğinin tespit edildiği bilgisi verildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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