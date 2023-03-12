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Depremzede çocuklara Rize'de "Formulaz" morali

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Rize'ye gelen afetzede çocuklar için Formulaz Derneği tarafından tahta arabalarla şenlik düzenledi. Çocukların "Formulaz" yarışına, babaları da tahta arabaları iterek destek verdi

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  • Depremzede çocuklara "Formulaz" morali

    Rize'de Formulaz Derneği, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından kente gelen afetzede çocuklar için tahta arabalarla şenlik düzenledi.
  • Depremzede çocuklara "Formulaz" morali

    Adalet Bakanlığı Rize Personel Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe aileleriyle katılan çocuklar, parkurda tahta arabaları sürdü.
  • Depremzede çocuklara "Formulaz" morali

    Çocukların yarışına, babaları tahta arabaları iterek destek verdi. Büyükler de bir süre tahta arabalara binerek çocukluklarına döndü.
  • Depremzede çocuklara "Formulaz" morali

    Depremzede çocukların yüzünü güldürmek, endişelerini en aza indirmek ve depremin izlerini silmeye yardımcı olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte katılımcılara ikramlarda bulunuldu.
  • Depremzede çocuklara "Formulaz" morali

    Formulaz Derneği Başkanı Murat Gül, Rize'ye gelen depremzedeleri bir süre de olsa mutlu edebilmek için çalıştıklarını söyledi.
  • Depremzede çocuklara "Formulaz" morali

    Zor süreçte deprem psikolojisinden uzaklaşılması için tahta arabalarla depremzede çocukları buluşturduklarını anlatan Gül, "Depremzedeler için benzer etkinliklere devam edeceğiz. Diğer konaklama noktalarına da gideceğiz. 20 tahta arabamızı getirdik. Çocukların keyifli vakit geçirmesi için bir süre burada bırakacağız" dedi.
  • Depremzede çocuklara "Formulaz" morali

    Gaziantep'ten gelen Ayşe Dikbaş, ilk kez tahta arabaya bindiğini ve çok mutlu olduğunu belirterek, "Virajı dönene kadar birinciydim ama ne oldu anlamadan üçüncü oldum. Keyifli bir etkinlik oldu" diye konuştu.
  • Depremzede çocuklara "Formulaz" morali

    Mirza Eymen Akay ise televizyonda gördüğü tahta arabalar ile keyifli zaman geçirdiğini dile getirerek, devrilme korkusundan dolayı heyecanlandığını anlattı.

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