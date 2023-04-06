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Deren Talu'dan şiddet iddialarına yanıt: Üzüntüyle karşılıyorum

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, üç yıldır aşk yaşadığı Baran Tınaz ile birlikteliğini geçtiğimiz haftalarda sonlandırmıştı. Tınaz'dan şiddet gördüğü ileri sürülen Talu, söz konusu iddialarla ilgili açıklamada bulundu

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  • Deren Talu'dan şiddet iddialarına yanıt: Üzüntüyle karşılıyorum - Magazin haberleri

    Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızlarından Deren Talu, 3 yıldır iş insanı Baran Tınaz ile aşk yaşıyordu. Ancak çift, geçtiğimiz haftalarda birlikteliklerini sonlandırmıştı. 
  • Deren Talu'dan şiddet iddialarına yanıt: Üzüntüyle karşılıyorum - Magazin haberleri

    'ŞİDDET GÖRDÜ' İDDİASI

    Deren Talu'nun Baran Tınaz'dan ayrılma nedeninin şiddet görmesi olduğu ileri sürüldü. Talu, söz konusu iddia hakkında bir açıklama yaptı. 
  • Deren Talu'dan şiddet iddialarına yanıt: Üzüntüyle karşılıyorum - Magazin haberleri

    "BERABERLİĞİMİZİ ARKADAŞLIK BOYUTUNA TAŞIDIK"

    Deren Talu, "Baran Tınaz tarafından darbedildiğim ve bu nedenle ayrıldığımız iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Beraberliğimizi artık arkadaşlık boyutuna taşımak, saygı ve sevgi çerçevesinde beraberce aldığımız ortak bir karardır" dedi. 
  • Deren Talu'dan şiddet iddialarına yanıt: Üzüntüyle karşılıyorum - Magazin haberleri

    "ÜZÜNTÜYLE KARŞILIYORUM"

    Deren Talu, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Darp iddiaları kesinlikle yalandır. Bir kadın olarak bırakın şahsıma, hiçbir kadına fiziksel, sözel, duygusal şiddeti tolere etmem söz konusu bile değilken; üç yılımı saygı ve sevgiyle geçirdiğim bir kişinin adının şiddet iddialarına karışmasını üzüntüyle karşılıyorum. Yasal haklarım saklı kalmak kaydıyla, bu gerçek dışı iddiaları ekrana taşıyanların programcıların sahip olduklarını bildiğim sorumluluk ve görev bilinciyle bir an önce gerekli düzeltmeyi yapmalarını bekliyorum.
  • Deren Talu'dan şiddet iddialarına yanıt: Üzüntüyle karşılıyorum - Magazin haberleri

    İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan eski spiker ve Türkiye güzeli Defne Samyeli, Eren Talu ile 1995 - 2011 yılları arasında evli kalmıştı. İkilinin, Derin Talu adında bir kızı daha bulunuyor.

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