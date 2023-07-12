Dereotlu poğaça tarifi: Peynirli dereotlu poğaça nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Pastane usulü dereotlu poğaça tarifi özellikle de kıyır kıyır olduğunda herkesin gönlünü fethediyor. Okul ve iş sabahlarının arananı olan bu poğaça, pazar sabahlarının şahı oluyor. Mideyi yormayan yapısı ve tam ayarında olan ölçüsüyle dikkat çekiyor. Dereotlu poğaça yapımı için yazının devamını okuyun…
Mayalanması için bir miktar bekleme süresi olan poğaçanın yapımı da son derece basit. İlk kez deneyecekseniz dahi herhangi bir endişe yaşamanıza gerek yok. Aşağıdaki tarif ile herkese kendinizi hayran bırakacak bir poğaça hazırlayabilirsiniz. İşte lezzetiyle ve kokusuyla gönülleri fetheden kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi;
Kaç kişilik: 15 kişilik
Hazırlama süresi: 10 dakika
Pişirme süresi: 30 dakika
Kalori: 1 adet 195 kalori
DEREOTLU PEYNİRLİ POĞAÇA MALZEMELERİ
Dereotlu poğaça malzemeleri için aşağıdaki listeyi baz alabilirsiniz;
DEREOTLU PEYNİRLİ POĞAÇA NASIL YAPILIR?
Dereotlu poğaça nasıl yapılır sorusunun yanıtı için aşağıdaki adımlara bakabilirsiniz;
Afiyet Olsun.
Püf Noktası: Peynirli dereotlu poğaça tarifi için baz alacağınız püf noktalar;
Pişirme Önerisi: Dereotlu poğaça yapımı noktasında alt ve üst kısımların tam kızardığından emin olmalısınız. Ancak pişirme süresinin fırından fırına değiştiğini unutmamalısınız.