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        Dereotlu poğaça tarifi: Peynirli dereotlu poğaça nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Pastane usulü dereotlu poğaça tarifi özellikle de kıyır kıyır olduğunda herkesin gönlünü fethediyor. Okul ve iş sabahlarının arananı olan bu poğaça, pazar sabahlarının şahı oluyor. Mideyi yormayan yapısı ve tam ayarında olan ölçüsüyle dikkat çekiyor. Dereotlu poğaça yapımı için yazının devamını okuyun…

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 01:57
        Dereotlu poğaça tarifi
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        Mayalanması için bir miktar bekleme süresi olan poğaçanın yapımı da son derece basit. İlk kez deneyecekseniz dahi herhangi bir endişe yaşamanıza gerek yok. Aşağıdaki tarif ile herkese kendinizi hayran bırakacak bir poğaça hazırlayabilirsiniz. İşte lezzetiyle ve kokusuyla gönülleri fetheden kıyır kıyır dereotlu poğaça tarifi;

        Kaç kişilik: 15 kişilik

        Hazırlama süresi: 10 dakika

        Pişirme süresi: 30 dakika

        Kalori: 1 adet 195 kalori

        DEREOTLU PEYNİRLİ POĞAÇA MALZEMELERİ

        Dereotlu poğaça malzemeleri için aşağıdaki listeyi baz alabilirsiniz;

        • 1 büyük çay bardağı yoğurt
        • 1 büyük çay bardağı sıvı yağ
        • 1 adet büyük boy yumurta
        • 1 adet kabartma tozu
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 3 su bardağı un
        • 1 tatlı kaşığı sirke
        • 4 dal dereotu
        • 1 küçük kâse peynir
        • 3 yemek kaşığı susam ya da çörek otu

        DEREOTLU PEYNİRLİ POĞAÇA NASIL YAPILIR?

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        Dereotlu poğaça nasıl yapılır sorusunun yanıtı için aşağıdaki adımlara bakabilirsiniz;

        • Yağ, yumurta, sirke ve yoğurdu bir kabın içine alıp güzelce karıştırın.
        • Bu karışımın üzerine tuz, un, kabartma tozu ve ince kıyılmış dereotunu dâhil edip yoğurun.
        • Yuvarlak bezeler alarak içine peynir koyun ve sonrasında şekil verin.
        • Şekil verdiğiniz poğaçaları pişirme kâğıdı serdiğiniz tepsiye dizin.
        • Hazırladığınız hamurların üzerine yumurta sarısı sürün ve sonrasında çörek otu ya da susam serpin.
        • Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına attığınız poğaçaların altlı üstlü olacak şekilde 30 dakika pişmesini sağlayın.

        Afiyet Olsun.

        Püf Noktası: Peynirli dereotlu poğaça tarifi için baz alacağınız püf noktalar;

        • Poğaçanın kıyır kıyır yapısını sağlamak için sirke kullanımını ihmal etmeyin.
        • Üzerlerinin daha kızarık görünmesini istiyorsanız yumurta sarısına 1 yemek kaşığı pekmez karıştırabilirsiniz.
        • Poğaçaların üzerine serptiğiniz susamları ilk olarak bir tavada kavurun ve o şekilde serpin. Böylece daha gevrek bir lezzet elde edebilirsiniz
        • Kullandığınız malzemelerin oda ısısında olmasına özen gösterin.
        • Unu kontrollü şekilde dökün. Yavaş yavaş döktüğünüz un ile hamurun kıvamı yumuşak ve yapışmayacak şekilde olmalıdır.

        Pişirme Önerisi: Dereotlu poğaça yapımı noktasında alt ve üst kısımların tam kızardığından emin olmalısınız. Ancak pişirme süresinin fırından fırına değiştiğini unutmamalısınız.

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