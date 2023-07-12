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        Brüksel lahanası yemeği tarifi: Etli brüksel lahanası nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Sonbahar ile birlikte manav tezgahlarına kurulmaya başlayan lahanalar, lezzetli tadıyla sebze sevmeyenlerin dahi favorisi oluyor. Porsiyonluk yapısı ve küçük oluşu, misket görünümündeki Brüksel lahanalarının yenilebilirliğini artırıyor. İçeriğinde sayısız mineral ve vitamin bulunan Brüksel lahanaları, kansızlığa ve bağırsak problemlerine iyi gelmesiyle biliniyor. Ayrıca tansiyonu düzenleyen etkisi de bu yemeğin sevdalılarını artırıyor. Brüksel lahanası yapımı ise çok basit.

        Habertürk
        Giriş: 12.07.2023 - 01:53
        Brüksel lahanası yemeği tarifi
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        Sağlıklı yapısı ve fit menülere yakışmasıyla dikkat çeken bu tarif, zeytinyağlı oluşuyla beğeni topluyor. Zeytinyağının yanı sıra etli olarak da hazırlanan bu lezzet, farklı tatlarla yendiğinde damaklarda iz bırakıyor. Yapımı ise çok kolay ve hızlı. İşte Brüksel lahanası nasıl yapılır sorusunun yanıtı…

        Kaç kişilik: 5 kişilik

        Hazırlama süresi: 30 dakika

        Pişirme süresi: 30 dakika

        Kalori: 1 porsiyon 175 kcal

        BRÜKSEL LAHANASI YEMEĞİ MALZEMELERİ

        İşte Brüksel lahanası tarifi malzemeleri;

        • 4 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 500 gram Brüksel lahanası
        • 1 adet kuru soğan
        • 1 adet domates
        • 1 diş sarımsak
        • 1 adet kırmızı kapya biber
        • 3 yemek kaşığı pirinç
        • 1 adet havuç
        • 1,5 su bardağı sıcak su
        • 1 çay kaşığı tuz
        • 1 veya 2 tatlı kaşığı toz şeker
        • 1 yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu

        BRÜKSEL LAHANASI YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

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        Püf Noktası: Brüksel lahanasını dikkatli şekilde temizleyerek bol suda yıkayın. Bu şekilde daha lezzetli ve yerinde bir tarif elde edebilirsiniz.

        İşte Brüksel lahanası yemeği tarifi;

        • Kuru soğanı küp küp doğrayın. Sarımsağı ise ince halka şeklinde dilimleyin. Bu iki malzemeyi zeytinyağında yumuşayıncaya dek kavurun.
        • Küp küp doğradığınız havucu bu karışıma ekleyerek karıştırmaya devam edin.
        • Ortadan ikiye kestiğiniz ve uç kısımlarını temizlediğiniz domatesleri ise rendenin ince kısmıyla rendeleyerek tencereye ekleyin.
        • Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini temizlediğiniz kırmızı biberleri yarım ay formunda doğrayın ve bunları da tencereye koyarak kavurun.
        • Bol suda yıkayıp suyunu süzdüğünüz Brüksel lahanalarının sert kök kısımlarını temizleyerek devam edin. Yıkadığınız pirinci, toz şekeri ve tuzu da karışıma dâhil edin.
        • Lahanaların üzerine gelecek seviyede sıcak suyu (1,5 su bardağı) tencereye aktarın.
        • Kısık ateşte lahanalar yumuşayıncaya dek pişirme işlemine devam edin.
        • Ocaktan aldıktan sonra arzu ederseniz limon suyu ekleyin ve karıştırın.
        • Ilık ya da soğuk şekilde servis yapabilirsiniz.

        Afiyet Olsun.
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