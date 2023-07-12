Bisküvili rulo pasta tarifi: En kolay bisküvili rulo pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler? Bisküvili rulo pasta tarifi sadece birkaç dakikada yapılacak bir tarif. İşe, okula ya da günlük hayattaki herhangi bir yere yetişmeye çalışırken pratik bir pasta yapmak istiyorsanız bu pastayı deneyebilirsiniz. Dar zamanlarda pratik ve lezzetli bir tatlı yapmak isteyenlerin sevdiği bu tarif, yediden yetmişe herkesin midesine hitap ediyor.