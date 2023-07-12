Bisküvili rulo pasta tarifi: En kolay bisküvili rulo pasta nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Bisküvili rulo pasta tarifi sadece birkaç dakikada yapılacak bir tarif. İşe, okula ya da günlük hayattaki herhangi bir yere yetişmeye çalışırken pratik bir pasta yapmak istiyorsanız bu pastayı deneyebilirsiniz. Dar zamanlarda pratik ve lezzetli bir tatlı yapmak isteyenlerin sevdiği bu tarif, yediden yetmişe herkesin midesine hitap ediyor.
İşte bisküvili rulo pasta nasıl yapılır sorusunun yanıtı…
Kaç kişilik: 10 kişilik
Hazırlama süresi: 7 dakika
Pişirme süresi: 3 dakika
Kalori: 1 porsiyon 427 kalori
BİSKÜVİLİ RULO PASTA MALZEMELERİ
Pratik bisküvili rulo pasta tarifi için gereken malzemeler;
Kreması için;
Üzeri için;
BİSKÜVİLİ RULO PASTA NASIL YAPILIR?
Püf Noktası: Tarifte kakao kullanmayı istemiyor olabilirsiniz. Kakao yerine kakaolu petibör bisküvi kullanmayı deneyebilirsiniz. Ayrıca hamuru hazırlayıp açtıktan sonra daha kolay rulo yapmak adına soğumasını bekleyebilirsiniz.
En kolay bisküvili rulo pasta tarifi için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz;
Afiyet Olsun.