Bisküvili irmik tatlısı tarifi: Bisküvili irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Hafif yapısı ve pratik tarifiyle beğeni toplayan irmik tatlısını bir de bisküviyle deneyin. Şerbetiyle ağır olduğunu düşünen ve zahmetli olduğuna inananlardansanız bu tatlının bisküvili hâlini denemeniz gerekir. Sütlü ve hafif tatlılar içinde en sevdiklerinizden biri olacak bu tatlı, dilim dilim kesilecek bir pastaya dönüşüyor. Bu tarifi beş çaylarında, öğle aralarında ve aile buluşmalarında hızla ve zahmetsizce yapabilirsiniz. Dilerseniz üzerine çikolata sosu gezdirebilir ve enfes bir tarif elde edebilirsiniz.

Bisküvili irmik tatlısı herkes tarafından merak edilir. Şerbetli tatlı sevmeyen miniklerin bile severek tükettiği bu tatlı, birkaç basit adım ile yapılarak birkaç saat içinde hazır edilebilir. Bu yazıda bisküvili irmik tatlısı nasıl yapılır kaç kişiliktir kalorisi ne kadardır ve malzemeleri nelerdir gibi soruların yanıtını bulabilirsiniz…

Kaç kişilik: 8 dilim – 8 kişilik

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Kalori: 290 kcal

BİSKÜVİLİ İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

Bisküvili irmik tatlısı malzemeleri evde bulunan malzemelerle kolayca yapılabilir. Bu malzemeleri toplamak için endişelenmenize gerek yok. İşte bisküvili irmik tatlısı malzemeleri;

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9 yemek kaşığı irmik

1 litre süt

1 su bardağı şeker

1 paket kakaolu bisküvi

1 paket vanilya

BİSKÜVİLİ İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Bisküvili irmik tatlısı yapımı için ilk olarak yukarıda sayılan malzemeleri hazır ettiğinizden emin olun. Ardından birkaç dakikanızı ayırarak malzemeleri pişirmeye hazır hâle getirin. İşte bisküvili irmik tatlısı tarifi;

İrmiği, sütü ve şekeri tencereye alın. Kıvamı kısık ateşte boza kıvamına gelinceye dek pişirin. Pişirme işlemi maksimum 8 dakika sürecektir.

Sonrasında bu karışıma vanilya ekleyin ve karıştırarak ocaktan alın.

Tatlının kolayca çıkabilmesi için öncesinde borcamı ıslatın. Tatlının 3/1’ini borcama dökün.

Ardından üzerine tatlıdan dökün ve bir sıra bisküviyi dizin.

Kalan tatlıyı ise dizdiğiniz bisküvilerin üzerine dökün.

Tatlı ılıdıktan sonra buzdolabına kaldırın ve birkaç saat boyunca dinlenmesine izin verin.

Soğuduktan sonra tatlının üzerini arzunuza bağlı olarak süsleyin.

Dilimleyerek servis edin.

Afiyet Olsun.

Bisküvili İrmik Tatlısı Püf Noktası: Hazırladığınız karışımı çırpma teli yardımıyla devamlı olarak karıştırın. Böylece dibinin tutmasını engelleyebilirsiniz. Ayrıca tatlı çok sıcak vaziyetteyken bisküvileri koymamalısınız. İlk sıcağını alan tatlı bisküvilerle buluşmak için çok daha iyi olacaktır. Ayrıca dilimlerin kolayca çıkmasını sağlamak için de borcamı ıslatmayı unutmayın.