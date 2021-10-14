"BEN DEKOLTELİ BİR ELBİSE GİYMİŞKEN GELİNİMİ Mİ UYARACAĞIM?"

Derya Tuna, düğünde Yasemin Şefkatli'nin dekolteli gelinliğine onay vermediği yönündeki iddialara yanıt verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Ben o haberleri yazanları veya konuşanları hiç anlamıyorum. Bunları nereden çıkarıyorlar? Bir kere o haberleri çıkaranlar benim kıyafetimi görmedi mi? Ben göğüs dekolteli bir elbise giymişken, gelinimi mi uyaracağım? Kızım 4-5 tane gelinlik yaptırmıştı ve hepsini giymek istedi. Düğün dediğin 10 saat mi ki, her gelinlik 2 saat üstünde kalsın? Canı istedikçe değiştirdi." diye konuşarak, dedikoduları yalanladı.