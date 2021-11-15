Dev pankartlı evlenme teklifi

İHA

Vinçler yardımıyla 10 metre uzunluğundaki "Benimle evlenir misin?" yazılı dev pankart, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Mobilya firması çalışanı Oğuzhan Korkmaz, 4 yıldır birlikte olduğu Ceylan Çelikel'e, arkadaşlarının da desteği ile sürpriz evlilik teklifi için organizasyon yaptı.

Korkmaz, kız arkadaşını bir restorana yemeğe davet etti. Restoranın 2. katı pencere kenarında hazırlanan masaya sevgilisi ile oturan genç kadın için sürpriz evlilik teklifi organizasyonu başladı.

Yemeğin sonunda restoran önünde havai fişekler atılmaya başladı. Camdan dışarıya bakan genç kadın, ikinci katın penceresi önüne yükselen vinç üzerindeki "Benimle evlenir misin?" yazılı pankartı görünce şoke oldu.