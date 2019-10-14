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DGS ek tercih sonuçları açıklandı! 2019 ÖSYM DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı

Merakla beklenen DGS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden bilgileriyle giriş yaparak yerleştikleri üniversiteyi görebilecek. İşte 2019 DGS ek tercih sonuçları sorgulama ekranı...

DGS ek tercih sonuçları

DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca öğrenci ön lisans eğitimini lisansa tamamlamak için DGS'ye girdi. Bugün ise DGS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı.

ÖSYM 2019 DGS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

2019-DGS ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 14 Ekim 2019 tarihinde saat 15.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.

Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

Ek Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI

 

DGS KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK 2019

Bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların kayıt işlemleri ilgili üniversite tarafından 15-21 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt için adayların, yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu Üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir.

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