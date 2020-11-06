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DGS ek tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu

DGS ek tercih kılavuzu 5 Kasım'da yayınlandı. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklaması sonrası 2020 DGS ek tercih kontenjanları da öğrenilmiş oldu. Dört yıllık lisans bölümlerine geçiş yapmak isteyen ön lisans öğrencilerinin merak ettiği kontenjanlar belli oldu. Peki DGS ek tercihleri nasıl yapılır? İşte, 2020 DGS ek tercih kontenjanları ve DGS ek tercih son gün tarihi...

DGS ek tercihleri nasıl yapılır? ÖSYM DGS ek tercih kılavuzu

2020 DGS ek tercihleri yani 2 yılık ön lisans programlarından 4 yıllık lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin girdiği Dikey Geçiş Sınavı ek tercihleri bugün resmen başladı. İlk tercihlerinde dört yıllık bir bölüme geçiş yapmaya hak kazanmayan ön lisans öğrencileri şanslarını 2020 DGS ek tercihleri kapsamında arayacak.

DGS EK TERCİH TARİHLERİ NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) ek tercih işlemleri, 05-11 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

ÖSYM DGS EK TERCİH SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

DGS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL’dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır. Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Banka/ATM’lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.

DGS EK TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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