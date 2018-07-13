Ön lisans eğitimlerini lisans eğitimine tamamlamak isteyen öğrenciler için kolaylık sağlayan DGS sınavı 2018'de temmuz ayında gerçekleştirilecek. Sıınav adayları için son duyuru ÖSYM 'den geldi. öğrenciler, sınav giriş yerlerini araştırıyordu. SInav yerleri ve sınav giriş belgeleri ÖSYM'nin AİS bölümünden yayınlandı. İşte DGS sınav giriş yerleri linki..
DGS SINAV GİRİŞ YERİ ARAMA LİNKİ
DGS SINAV GİRİŞ YERİ VE SINAV GİRİŞ BELGELERİ İÇİN TIKLAYIN...
DGS SINAVI NE ZAMAN?
2018 DGS, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak.
DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacak. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak.
DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecek.
Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.
2018 DGS sonuçları sadece 2018 - 2019 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacak.
Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince ön lisans eğitimi sırasında almış oldukları derslerden eş değer kabul edilenlere muafiyet verilerek ve kredileri dikkate alınarak, programdan alması gereken dersler belirlenir. Öğrencinin alması gereken derslere göre programa kaydı yapılarak, eğitime devam hakkı verilir.
DGS'YE DAİR MERAK EDİLENLER...
+Akademik not ortalamam nasıl ekleniyor?
-İlgili sınavın kılavuzunda diploma notu hesaplanması kısmını inceleyebilirsiniz.
+Kaç defa DGS ‘ye girme hakkım var?
-Belirli bir sınırlama yok.
+DGS’nin taban puanı kaçtır?
-Belirlenmiş bir taban puanı bulunmamaktadır.
+Geçen yıl DGS ile yerleştim, bölümümü değiştirmek istiyorum. DGS ‘ye girebilir miyim?
-DGS ile bölüm değişikliği yapamazsınız, yatay geçiş için üniversiteler ile görüşmeniz gerekmektedir.
+DGS’ ye yerleştiğimizde 3. sınıftan devam edebilir miyim?
-Yerleştiğiniz okul tarafından hangi döneme intibakınız yapılırsa o sınıftan başlarsınız.
+Açık öğretim ön lisans okuyorum DGS ye girebilir miyim?
-Evet. Girebilirsiniz.
+Diplomam da akademik not ortalamam yazmıyor. Okulumdan aday başvuru formuna yazdırsam onaylatsam başvuru yapabilir miyim?
-Başvuru esnasında akademik not ortalamanızın olduğu mezuniyet belgenizin olması gerekmektedir.
+4 yıllık lisans okuyorum 2. sınıftayım DGS ye başvuru yapabilir miyim?
-4 yıllık lisans okurken ilk iki yılın derslerini verip ön lisans diploması alanlar DGS ye başvuru yapamaz.
+İlitam okumak istiyorum, DGS’ ye girmem gerekiyor mu?
-Evet.
+ÖBP nasıl hesaplanıyor?
-İlgili sınavın kılavuzundan başarı puanı hesaplama kısmını inceleyiniz
+DGS ile bir kere yerleştim tekrar sınava girip tercih yapabilir miyim?
-Sınava girip tercih yapabilirsiniz.
+DGS ile açık öğretime yerleşebilir miyim?
-AÖF bürosu ile görüşüp sınavsız bir şekilde açık öğretimde okuyabilirsiniz.
+DGS başvurusunda engel durumu bölümünde yazı boyutu 9 punto olarak işaretledim, bir problem olur mu?
-Herhangi bir engel durumunuz yoksa problem olmaz.
+DGS’ ye başvuru yapmak için başvuru merkezine gittim. Görevli benden diploma veya transkript belgesi istedi. Bu yüzden başvurumu almıyor.
-Kılavuzda yazan bilgiler doğrultusunda belgeniz olmadan DGS’ ye başvuru yapamazsınız.
+DGS başvurumu yaptıramadım. Herhangi bir uzatma olacak mı?
-Hayır, herhangi başvuru süresi uzatılmayacaktır.
+DGS ücretini ödemeler kısmından yatırmak istiyorum. Ama sistemde “sonuçlanmamış işleminiz” var diyor, ne yapacağım?
-Sayfayı kapatıp 20-25 dakika bekleyin, sonra tekrar deneyiniz.
+DGS ücretimi ATM den yatırdım sorun olur mu?
-Herhangi bir sorun olmaz.
+DGS aday başvuru formumu nereden alabilirim?
-ÖSYM İnternet(www.osym.gov.tr) sayfasından başvurular kısmından edinebilirsiniz.
+DGS tercihleri ne zaman yapılacak?
-ÖSYM’nin internet (www.osym.gov.tr) sayfasından takip ediniz.
+DGS de kaç tane tercih hakkı var?
-30 tercih hakkı bulunmaktadır.
+DGS de uzaktan eğitim okuyabilir miyim?
-Evet.
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