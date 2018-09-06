DGS yani Dikey Geçiş Sınavı'na giren adayların tercih işlemleri için beklediği kılavuz nihayet ÖSYM tarafından açıklandı. DGS tercihleri 7 - 14 eylül tarihleri arasında ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adayların bireysel olarak yapacakları başvurularla alınacak. İşte adayların tercihlerini yapmadan önce incelemeleri gereken DGS tercih kılavuzu ve kontenjanlar.

DGS TERCİH KILAVUZU 2018

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin lisans programlarına yerleştirme işlemleri, ÖSYM tarafından yürütülecek. Tercih işlemleri 7-14 Eylül 2018 tarihleri arasında olacak. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak İnternet aracılığıyla elektronik ortamda yapacaklar. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tablolardan yararlanmaları gerekiyor. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-2’de veriliyor. Tablo-2 üç bölümden oluşuyor. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin tüm bölümlerinin dikkatlice incelenmesi gerekiyor.

Açık öğretim lisans programlarına yerleştirme yapılabilmesi için bu programların da tercih listesinde yer alması zorunlu. Adayların, tercihlerini sadece bu tablolarda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekiyor. Tablo-2’nin bölümlerinde mezun olunacak/olunan ön lisans alanı bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecek. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak.

TABLO-1. Merkezi Yerleştirme İle Dikey Geçiş Yapılacak Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-1'de Yer Alan Yükseköğretim Lisans Programlarının Koşul ve Açıklamaları

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI

ÖSYM AİS GİRİŞ

ÖSYM'nin yapacağı herhangi bir sınava girmek için başvuru merkezine giden adaylara Başvuru Onay Belgesi ile birlikte Geçici Şifre veriliyor. Adaylar, T.C. Kimlik numarası ve bu şifre ile ais.osym.gov.tr internet adresine giriş yapabiliyor ancak verilen şifre geçici olduğundan adayın mutlaka ilk girişte şifresini değiştirmesi gerekiyor. Güvenli şifre oluşturmak için belirlenecek olan şifre içerisinde küçük/büyük harf, özel simge ve rakamların da olduğu 8 ila 14 karakter arasında seçim yapılması gerekiyor. Ayrıca hoş olmayan durumlarla karşılaşmamak için şifrelerin kesinlikle bir başkası ile paylaşılmaması da adaylara yapılan en önemli duyurulardan.

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