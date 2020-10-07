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DGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 DGS tercih sonuçları sorgulama

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2020 tercihleri sonuçları için bütün gözler ÖSYM'ye çevrildi. 25 Eylül-02 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihlerini tamamlayan adaylar 2020 DGS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2020 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklandı mı?

DGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 DGS tercih sonuçları sorgulama

DGS'de başarı kazanıp tercih yapan adaylar heyecanla ÖSYM'den gelecek açıklamayı bekliyor. Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine geçişini sağlayan DGS 2020 tercih işlemleri tamamlandığından beri 2020 DGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak diye araştırılıyor. Peki 2020 DGS tercih sonuçları açıklandı mı? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

2020 DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 DGS tercih sonuçlarına dair herhangi bir açıklama henüz yapılmadı ancak ÖSYM'nin şu günlerde bir açıklama yapması bekleniyor. Yükseköğretim programlarına yerleşen adaylar tercih sonuçlarını ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. Kazanan adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil),Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek.

2020 DGS TERCİH SONUÇLARINI BURADAN SORGULAYABİLİRSİNİZ

EK YERLEŞTİRMELERE KİMLER KATILABİLİR?

Ek yerleştirme ile tercih yapma hakkı, 2020 DGS ile bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar için geçerli değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilme hakkı sadece 2020-DGS’ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş adaylar için geçerlidir.

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