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DGS tercihleri ne zaman başlayacak? ÖSYM, 2018 DGS tercih kılavuzunu açıkladı mı?

16 Ağustos tarihinde DGS sonuçlarını öğrenen adaylar tercihlerin yapılacağı tarihi araştırıyor. Ön lisans programlarını Lisans seviyesine tamamlamak için DGS sınavına giren vatandaşlar bir an önce tercihlerini yapmak istiyor. Peki, DGS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM, 2018 DGS tercih kılavuzunu açıkladı mı?

06.09.2018 - 10:51 | Güncelleme:

DGS sonuçlarının açıklanmasından sonra öğrenciler için tercih maratonu başlaması bekleniyordu. YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve üniversite kayıt işlemlerinin başlaması ile birlikte DGS adayları da tercihlerin başlayacağı tarihi merak ediyor. DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2017 yılında DGS tercih işlemleri 19-26 Eylül 2017 tarihleri arasında alınmıştı. 2018 DGS tercih kılavuzu henüz yayınlanmadı. Kılavuzun henüz yayınlanmaması ile beraber tercihlerin ne zaman başlayacağı da belli değil. ÖSYM tarafından DGS tercihlerinin başlayacağı tarih açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILABİLECEK ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUANLARI

Aşağıdaki linkte yer alan puanlar 2017 yılında düzenlenen DGS ile alım yapılan üniversite puanlarıdır. 2018 yılında DGS sınavına giren ve sonuçlarıyla tercih yapacak adayların, bu puanları göz önünde bulundurması gerekmektedir. DGS tercihlerinde okullar sadece puanlarını açıklar başarı sıralamalarını ise açıklamazlar. Adaylar, üniversitelerin açıkladığı bu puanlar üzerinden tercih yapmalılardır.

DGS İLE GEÇİŞ YAPILACAK ÜNİVERSİTELERİN TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacakları ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekir. Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2’nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir. Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı halde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili 17 oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir. Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir. Tercihler ÖSYM'nin ais sayfasından adayların TC kimlik ve şifreler girişleriyle yapılacaktır. Tercih dönemi başladığında aşağıdaki linkten tercihlerinizi tamamlayabilirsiniz.

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır. Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz. Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.

TABLO-1 MERKEZÎ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TABLO-2 ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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