Didem Arslan Yılmaz ilk kez açıkladı!

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’ye, 3 yıl önce kaybolan Nuran B.’nin dosyasında şok gelişmeler yaşandı. Nuran’ın annesi Suzan ve kardeşi Abdulrahman, damatları Savaş’ı suçlarken, Nuran’ın kaybıyla ilgili 2 yeni bilgi ortaya çıktı.

Nuran kaybolduktan sonra telefonunu teslim etmeyen kocası Savaş; Nuran’ın telefonunu gittikten sonra bir süre kendi kullandığını önce reddetse de sonra kabul etti. Telefonu, kendi şarj aletini yaylada unuttuğu için bir süre kullandığını söyleyen Savaş, telefonu jandarmaya ne zaman teslim ettiğini hatırlamadığını belirtti.

Savaş, Didem Arslan Yılmaz’ın telefonda hiçbir resim ya da kaydın kalmadığını açıklaması üzerine telefonu teslim ettiğinde resimler olduğunu, Nuran’ın arama geçmişini asla silmediğinin altını çizdi.

Savaş’ın HTS kayıtlarını da açıklayan Didem Arslan Yılmaz; Savaş’ın, Nuran kaybolduğu gün saat 10’da yaylada olduğu belirtti. Yaylaya saat 15’te çıktığını savunan Savaş ve amcası Emin, HTS kayıtlarını kabul etmedi, esnaftan da görenler olduğunun söylenmesi üzerine iddiaları yalanladı. Savaş, Nuran’ın kaybolduğu gün köyde olduğunu gören şahitlerinin de olduğunu ileri sürdü.