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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Didier Drogba'dan flaş Osimhen paylaşımı! - Galatasaray Haberleri

        Didier Drogba'dan flaş Osimhen paylaşımı!

        Galatasaray'ın eski oyucusu Didier Drogba, sarı-kırmızıların transfer görüşmesinde bulunduğu Victor Osimhen için flaş bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.07.2025 - 21:33 Güncelleme: 11.07.2025 - 21:34
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        Didier Drogba'dan flaş Osimhen paylaşımı!
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        Bir dönem Galatasaray'da da forma giymiş olan dünyaca ünlü forvet Didier Drogba, sosyal medya hesabından çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

        Fildişili eski forvet, sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerinde bulunduğu Victor Osimhen için flaş bir paylaşımda bulundu.

        Drogba, yaptığı paylaşımda Galatasaray formalı Osimhen'i paylaşarak, "Kral Osimhen geri döndü. Sonsuza dek aslan." ifadelerine yer verdi.

        İşte Drogba'nın paylaşımı:

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