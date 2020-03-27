Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDiğer
ABONE OL

Dijital dünyada ödüllü satranç turnuvaları başlıyor

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF),"Evde satranç var" kampanyasının ardından şimdi de sporcuları dijital dünyada turnuva heyecanında buluşturmaya hazırlanıyor

Türkiye Satranç Federasyonu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok sayıda turnuvanın iptal edilmesi, eğitimin uzaktan devam etmesi üzerine satranç sporunu dijital platformlara taşıyor. TSF, 7'den 70'e tüm sporcuları online turnuvalara davet ediyor.

Ayrıca TSF tarafından "Evde kal, satrançla kal" kampanyası kapsamında 7-8 yaş grubuna özel "Satranç çalışıyoruz" etkinliği de düzenlenecek. TSF antrenörler kurulu tarafından hazırlanan etkinlikte, Yasin Emrah Yağız'ın sunumlarıyla 7-8 yaş çocuklar için çeşitli seviyelerde konular işlenecek, sorular çözülecek ve oyunlar oynanacak.

Lisanslı sporcuların katılacağı "Evde kal 15 yaş ve altı online yıldırım satranç turnuvası" ve 16 yaş ve üstü lisanslı sporcuların katılım sağlayabileceği ödüllü ve daha farklı bir formatta online satranç turnuvaları gerçekleştirilecek.

TSF ve Red Bull iş birliğiyle 16 yaş ve üstü lisanslı sporcuların katılacağı online turnuvalar için de duyurular en kısa sürede yapılacak.

"Evde kal 15 yaş ve altı online yıldırım satranç turnuvası", 2-6 Nisan'da düzenlenecek. 3 kategoride 3+2 zaman temposunda gerçekleştirilecek turnuvanın her kategorisinde 150 sporcu kontenjanı olacak.

Açıklamada, "Herkesi bu müthiş mücadeleye katılmaya, satranç ruhunu tüm Türkiye'ye yaymaya, "Satrançla kal"maya davet ediyoruz. 'Evde kalın, satrançla kalın" ifadeleri yer aldı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Milli karateciler, olimpiyatların ertelenmesini değerlendirdi
DİĞER"Yeniden doğmuş gibi olimpiyatlara hazırlanacağız"
Olimpiyatlarda yeni takvim 3 hafta içinde açıklanacak
DİĞERYeni takvim 3 hafta içinde açıklanacak
Hatice Kübra İlgün: Evden çıkmamaya özen gösterelim
DİĞER"Evden çıkmamaya özen gösterelim"
Eyüp Gözgeç'ten IOC ve İngiliz yetkililere suçlama
DİĞERIOC ve İngiliz yetkililere suçlama
Gençlik ve Spor Bakanlığı: Stadyum ve spor salonlarından kira alınmayacak
FUTBOLKulüpleri rahatlatacak hamle!
Tokyo'ya 80 milyonluk fatura!
DİĞERTokyo'ya 80 milyonluk fatura!
Kovid-19 testi negatif çıkan milli boksör Serhat Güler, taburcu edildi
DİĞERSerhat Güler, taburcu edildi
Avrupa Hentbol Federasyonundan takvim değişikliği
DİĞEREHF'den takvim değişikliği
Özlem Akdurak, Tokyo 2020'nin ertelenmesini olumlu buluyor
DİĞERÖzlem Akdurak'tan erteleme yorumu
Milli halterciler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesini değerlendirdi
DİĞERMilli haltercilerden erteleme tepkisi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X