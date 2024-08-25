Dikeç ailesine büyük saygısızlık!

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan ve atış pozisyonu tüm dünyada konuşulan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, sosyal medya hesabından annesiyle bir fotoğraf paylaştı. Dikeç'in paylaştığı kareye ise bazı hesaplardan çirkin yorumlar geldi.

ÇOK SAYIDA KULLANICI ÇİRKİN YORUMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Dikeç annesiyle olan fotoğrafını, "En değerlim" anlamına gelen "My Most Precious...." notuyla paylaştı. Ancak Dikeç'in fotoğrafı paylaşması sonrasında bazı hesaplardan çirkin yorumlar geldi. Bir kullanıcı fotoğrafın altına, "Maalesef rezil olduk dünyaya. Keşke annenizi paylaşmasaydınız" dedi. Bazı kullanıcılar ise "sil şunu", "Avrupa'ya küçük düştük" gibi yorumlar yaptı. Çok sayıda kullanıcı da yapılan bu çirkin yorumlara tepki gösterdi.